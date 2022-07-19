Отдыхающих призывают забирать мусор с собой
Сегодня, 19 июля, в местности Пески в Прибайкальском районе Бурятии прошла экологическая акция, сообщили в БУ «Бурприрода».
Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Бурятии, БУ «Бурприрода», Бурприроднадзора, министерства туризма, министерства культуры и других ведомств собрали с берегов Байкала сотни мешков с мусором.
- Отдыхая на Байкале, забирайте мусор с собой! Мы за чистый Байкал и его берега, - обратились к отдыхающим представители «Бурприроды».
Кроме прочего, здесь отметили, что на следующей неделе пройдёт экологическая акция по уборке от мусора берегов Котокеля. Информацию об акции обещали предоставить позднее.
Сотрудники министерств Бурятии собрали на берегу Байкала мусор
Общество, Фото:
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