Сотрудники министерств Бурятии собрали на берегу Байкала мусор

Сегодня, 19 июля, в местности Пески в Прибайкальском районе Бурятии прошла экологическая акция, сообщили в БУ «Бурприрода».Сотрудники министерства природных ресурсов и экологии Бурятии, БУ «Бурприрода», Бурприроднадзора, министерства туризма, министерства культуры и других ведомств собрали с берегов Байкала сотни мешков с мусором.- Отдыхая на Байкале, забирайте мусор с собой! Мы за чистый Байкал и его берега, - обратились к отдыхающим представители «Бурприроды».Кроме прочего, здесь отметили, что на следующей неделе пройдёт экологическая акция по уборке от мусора берегов Котокеля. Информацию об акции обещали предоставить позднее.