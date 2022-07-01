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В Улан-Удэ откроется выставка победителей конкурса «Уран дархан»

В Улан-Удэ откроется выставка победителей конкурса «Уран дархан»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В этом году мероприятие приурочено к межрегиональному съезду «Содружество дарханов»

Второй год в Бурятии проходит республиканская выставка-конкурс произведений народных художественных промыслов «Уран дархан». 2 июля в Улан-Удэ мастера готовы показать свои произведения в разных жанрах народного творчества.

Ранее экспертное жюри определило победителей конкурса с общим призовым фондом в 1,8 млн рублей. Победителями и участниками выставки стали известные в республике и за её пределами мастера: косторез Бато-Мунко Чимитов, резчик по дереву Анатолий Цыденов, скульптор Пётр Гармаев.

- Каждый экспонат выставки достоин отдельного рассказа, каждый можно рассматривать часами. Это изящные авторские куклы «Ямантака» из серии «ЦАМ» Павловых, традиционный мужской комплект «Луу» Альберта Андрианова и женское височно-нагрудное украшение «Хиихэ, гуу» Зорикто Жамбалова. Биликто Чимитдоржиев покажет защитный комплекс кочевника Центральной Азии 17-18 веков. Художественная керамика будет представлена Марией Инкижиновой, Анастасией Аксеновой, Мариной Налётовой, Раджаной Бадмаевой, аппликативное панно от Эржен Буиновой, гобелен Ираиды Асхаевой, - сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

Выставка продлится до 10 июля.

Отметим, что конкурс «Уран дархан» на лучшее изделие народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства был объявлен в 2021 году и приурочен к празднованию столетия Республики Бурятия. Проект рассчитан на 3 года. Первая выставка состоялась в декабре прошлого года в художественном музее имени Ц. Сампилова. Конкурсный фонд так же составил 1,8 млн рублей. В 2023 году к юбилею республики планируется масштабная гранд-выставка «Уран дархан».

Возрастное ограничение 6+
выставка конкурс Улан-Удэ Бурятия народные промыслы декоративно-прикладное искусство

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