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Улан-удэнцы могут стать ведущими нового тревел-проекта

Улан-удэнцы могут стать ведущими нового тревел-проекта
Общество, 
Новое телешоу расскажет о достопримечательностях и локациях городов и регионов России, о которых знают только местные

Новый проект о путешествиях по России появится на телеканале «Пятница!». В телешоу «Такие места» (16+) жители разных городов России покажут уникальные маршруты для путешествий в своих регионах.

Тревел-проект «Такие места» расскажет о достопримечательностях и локациях городов и регионов России, которые нельзя найти в путеводителях и о которых знают только местные. Так канал планирует привлечь внимание к путешествиям по России и показать своим зрителям уникальные туристические маршруты.

Ведущим проекта может стать любой житель страны. В том числе организаторы обратились к улан-удэнцам, приглашая их принять участие.

Для этого нужно снять ролик хронометражем до трёх минут и загрузить его на специальную страницу на сайте «Пятницы!». Загруженные ролики будут опубликованы на сайте, а лучшие попадут в эфир телеканала.

Проект продлится до конца августа. Авторы трёх лучших роликов получат призы — сертификаты на путешествие по России.

Лицом проекта и автором ролика про уникальные места в Москве стала блогер и телеведущая Ирена Понарошку. Выпуск с ней уже скоро выйдет в эфире «Пятницы!».

- Не могу сказать за всех зрителей, нужен ли им такой проект, но такой проект точно нужен мне. Потому что каждый раз, когда я еду в какой-то город России, первое, что я делаю, это спрашиваю у моих подписчиков в социальных сетях, куда пойти. Меня не интересует то, что можно прочитать на первой странице поисковика, места, которые уже истоптаны. Хочется уникального, эксклюзивного, того, о чем знают местные жители. Мне в этом помогают подписчики, а наш проект, я надеюсь, поможет тем, кто любит путешествовать по России, - рассказала Ирена Понарошку

Кроме того, Ирена назвала личный топ мест в России, куда советует отправиться каждому: «Любимое место в России для меня и моих детей на протяжении многих лет это Красная Поляна. Второе место, которое нужно обязательно посетить в России, это Алтай. Я бы рекомендовала остановиться в глемпинге с видом на холмы, лошадок, с шумом горной реки. И третье место — это, безусловно, Санкт-Петербург. Иностранцам я бы рекомендовала посетить этот город в первую очередь, первее, чем Москву». 
телешоу телевидение

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