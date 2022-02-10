Заболеваемость коронавирусом в Бурятии снижается третий день подряд

Суточный прирост пока остаётся выше уровня в 1500 заболевших
Заражаемость коронавирусом в Бурятии понемногу идёт на спад. Ежедневный прирост снижается третий день подряд.
По данным управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявили ещё 1551 больного ковидом. Это на 11 меньше, чем днём ранее.
Заболеваемость взлетела к невиданным прежде показателям в 20-х числах января на фоне прихода в Бурятию более заразного, чем предыдущие штаммы, «омикрона». До этого долгое время суточный прирост был ниже 300 заражённых. 22 января произошёл резкий рост – 353 заражённых (был побит рекорд летней третьей волны коронавируса). На следующий день, 23 января, уже стало 503 заболевших, 24 января – 527, 25 января – 631, 26 января – 829, 27 января – 1153, 28 января – 1407, 29 января – 1513, 30 января – 1579, 31 января – 1536, 1 февраля – 1603, 2 февраля – 1615, 3 февраля новый рекорд (который пока держится) – 1634, 4 февраля – 1627, 5 февраля – 1523, 6 февраля – 1632, 7 февраля – 1601, 8 февраля – 1562, и вот накануне, 9 февраля, - ещё чуть меньше, 1551.
Всего за время пандемии оказался заражён 104 131 житель Бурятии. Из них 47% (48 524) приходится на жителей Улан-Удэ.
Умерли за всё время 2680 пациентов. Накануне скончались десять больных ковидом. В оперштабе уточняют, что из них девять были старше 65 лет, один – младше этого возраста (но сколько точно им было лет, не раскрывается).
На утро 10 февраля в стационарах Бурятии лежат 2024 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки был госпитализирован 271 пациент.
Занятость коечного фонда составляет 83 %, сейчас свободно чуть более 400 ковидных коек.
В отделениях реанимации находятся 152 человека (+5 за сутки). Из них 99 больных старше 65 лет. На ИВЛ – 67 пациентов.
На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 29 324 человека.
На 10 февраля, завершили первичную вакцинацию от коронавируса 461 244 человека (64 % от взрослого населения). Повторную вакцинацию завершили 107 911 жителей.
Как сообщал «Байкал-Daily», школы Бурятии с понедельника, 14 февраля, возобновляют очный режим обучения. При этом под запретом остаётся проведение массовых мероприятий, и будут усилены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Также разрешили возобновить занятия в учреждениях дополнительного образования. Но с условием – в группах не более пяти детей.
С 21 февраля QR-код для посещения общественных мест можно будет получить по результатам теста на антитела к коронавирусной инфекции. Разъяснения накануне дал минздрав Бурятии.
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству представить предложения по вознаграждению медицинских работников и волонтёров, помогающих населению в период пандемии.
Заболеваемость коронавирусом в Бурятии снижается третий день подряд
Общество, Фото:
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