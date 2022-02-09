Глава Бурятии поручил вознаградить медиков и волонтёров

Власть, Фото: пресс-служба правительства РБ

Поручение Алексей Цыденов отдал на заседании оперштаба



Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству представить предложения по вознаграждению медицинских работников и волонтёров, помогающих населению в период пандемии. Поручение он отдал на заседании республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



- Очень сложно постоянно работать с такой нагрузкой: физической, эмоциональной и психологической. Люди боятся, люди переживают, и все со своей бедой идут к медикам. Вы своим трудом, с душой их лечите. Никакая техника – томограф, компьютер - не лечит. Лечит человек, лечит врач, лечите вы. Я хотел бы вам сказать огромное спасибо за это и за то, что вы сейчас выдерживаете такую огромную нагрузку. Волонтёры - молодые ребята, которые показывают пример доброты, заботы, неравнодушного отношения к своей земле – это главная наша ценность сегодня. Они готовы отдавать свое время, усилия на то, чтобы помочь нам быстрее преодолеть трудности пандемии. Настоящие герои нашего времени – с таким поколением будущее Бурятии в хороших руках, - отметил Алексей Цыденов.



Ранее в Бурятии уже была учреждена государственная награда – медаль «По зову долга и сердца». Её вручают за самоотверженный труд и значительный вклад в борьбу с пандемией. За два года медалью были награждены 137 медицинских работников и сотрудников эпидемиологической службы и 56 добровольцев.

