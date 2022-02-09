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Школьники Бурятии вернутся за парты в понедельник

Школьники Бурятии вернутся за парты в понедельник
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Оперштаб принял решение по поводу дистанта школьников

Школы Бурятии с понедельника, 14 февраля, возобновляют очный режим обучения. Соответствующее решение принято на заседании оперативного штаба 7 февраля.

«Министерству образования и науки Республики Бурятия: Возобновить очный режим обучения в общеобразовательных организациях. Срок: с 14.02.2022», - говорится в протоколе.

Как сообщал «Байкал-Daily», в республике начали смягчать ковидные ограничения. Так, разрешили возобновить занятия в учреждениях дополнительного образования. Но с условием – в группах не более пяти детей.

На дистанционное обучение школы Улан-Удэ отправили с 24 января. Как раз в тот период были выявлены первые больные омикрон-штаммом. С 31 января все школы республики переведены на дистанционное обучение на две недели. На очном остались только учащиеся 9 и 11 классов.

В Бурятском госуниверситете дистанционное обучение решено продлить. С соответствующим предложением на штабе выступил ректор Алдар Дамдинов. Студенты продолжат удалённое обучение до 20 февраля.

Также оперштаб решил направить из республиканского бюджета 99 млн 968 тысяч рублей на аренду помещения для Иволгинской центральной районной больницы в улусе Нурселение. Здесь создадут фильтр-бокс для приёма пациентов с симптомами ОРВИ и подозрением на коронавирусную инфекцию. Срок указан – 21 февраля.

В стационары на плановое обследование будут принимать пациентов с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанный не позднее 48 часов до госпитализации; в экстренных случаях будут проводить тестирование в день поступления.

В школы-интернаты болевших детей тоже пустят только при наличии отрицательного ПЦР-теста.

Также в Бурятии с 8 февраля по 7 марта приостановлено проведение конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы, на включение в кадровый резерв, на замещение вакантных должностей муниципальной службы, на включение в кадровый резерв муниципальной службы.

В связи с отменой изоляции для лиц, контактировавших с больными COVID-19, с 7 февраля не передают данные о контактных в МВД по Бурятии.

Министерству спорта и молодёжной политике поручено продолжить мониторинг доступности телефонных номеров call-центров медицинских организаций Бурятии, с ежедневным отчётом главе республики.

Как сообщал «Байкал-Daily», о проблеме с дозвоном в call-центры в ряде регионов, в том числе Бурятии, в конце января доложили президенту страны Владимиру Путину

За прошедшие сутки выявили 1562 новых больных коронавирусом. Это на 39 меньше, чем днём ранее. Заболеваемость постепенно стала снижаться. Общее число случаев заражения на сегодня превышает 102 тысячи. 
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