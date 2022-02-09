В Бурятии QR-коды при наличии антител начнут выдавать с 21 февраля



Теперь QR-код, помимо сертификата о вакцинации против COVID-19 или перенесённом заболевании будет включать в себя информацию о положительных результатах исследования на наличие антител к коронавирусу.









Пройти тест на наличие антител возможно в любой лицензированной лаборатории. Для получения QR-кода достаточно наличия антител в организме человека, независимо от их уровня.



- Сертификат о положительных результатах теста на антитела формируется однократно в срок до трёх календарных дней со дня подачи гражданином заявления на портале госуслуг, - пояснили в минздраве Бурятии.



Исследования на антитела для подтверждения факта ранее перенесённого заболевания новой коронавирусной инфекцией не входят в программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.





С 21 февраля QR-код для посещения общественных мест можно будет получить по результатам теста на антитела к коронавирусной инфекции.- Соответствующие изменения внесены в приказ минздрава РФ № 1053н от 12 ноября 2021 года. Приказ вступает в силу с 21 февраля, - сообщили в минздраве Бурятии.