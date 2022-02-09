В школах будут усилены меры по профилактике распространения коронавируса
Как сообщал «Байкал-Daily», 14 февраля школы Бурятии возвращаются с дистанционного на очный режим обучения.
Учреждения дополнительного образования также возобновят работу в группах с наполняемостью не более пяти детей. За каждой группой должен быть закреплён отдельный кабинет, занятия должны проводиться по специально разработанному расписанию.
В образовательных учреждениях также будут усилены меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции, сообщили в комитете по образованию.
Так, под запретом остаётся проведение массовых мероприятий.
Будет действовать «утренний фильтр» детей и сотрудников учреждения с обязательной фиксацией в журнале, а также опрос родителей о состоянии ребёнка в вечернее время.
Детей и сотрудников с признаками заболевания будут отправлять домой.
Ежедневно будет проводиться влажная антибактериальная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей, проветривание помещений. Генеральная уборка – не реже одного раза в неделю.
Помимо этого, будут следить за строгим соблюдением правил личной гигиены учащимися.
В школах Улан-Удэ останутся под запретом массовые мероприятия
Общество, Фото:
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