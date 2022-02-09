Сборная республики завоевала 4 медали соревнований
Спортсмен из Бурятии Владимир Иванов стал победителем первенства России по пауэрлифтингу среди ветеранов в классическом троеборье. В возрастной категории свыше 70 лет ему не было равных. Он одержал победу с результатом 122,5 – в приседе, 90 – в жиме лёжа, 150 – в становой тяге в группе М.4 в весовой категории до 93 кг.
Ещё один ветеран-спортсмен Даниил Болотов стал бронзовым призёром первенства России среди ветеранов в группе М.1. Среди спортсменов 40-49 лет в троеборье классическом он показал результат: 220 – в приседе, 150 – в жиме, 250 – в тяге.
Малую серебряную медаль чемпионата России по пауэрлифтингу завоевала Алина Тюкавкина в приседании, зафиксировав 205 кг.
Отметим, что ранее Вера Бабанина завоевала малую серебряную медаль первенства России. В итоге у сборной Бурятии четыре медали. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Пауэрлифтер из Бурятии выиграл первенство России
Общество, Фото:
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