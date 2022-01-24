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В Улан-Удэ дети превратили лестницу в опасную горку

В Улан-Удэ дети превратили лестницу в опасную горку
Общество,  Фото:online_buryatia
Катаясь на такой горке, у детей есть риск получить травмы

В Улан-Удэ дети катаются с высокой лестницы, которая находится возле ДК ЛВРЗ. Видео опасной забавы опубликовали в паблике online_buryatia накануне вечером.

- Такие горки действительно опасны для здоровья детей, в отличие от некоторых горок во дворах. Я не знаю, кто отвечает за эту территорию, но думаю, стоит принять меры, - так видео подписал его автор, обращаясь к администрации Улан-Удэ.

Дети на «ледянке» скатываются вниз по заснеженным ступенькам. По пути одна из девочек упала, вторая продолжила движение.

 

Судя по накатанной дорожке, дети здесь катаются постоянно. Рядом есть тропинка, по которой ходят люди. Получить травмы, катаясь с такой горки, довольно легко. Есть вероятность вылететь за пределы ограждения, удариться о ступени или парапет.

В комментариях местные жители отметили, что в детстве они сами там когда-то катались. Также сторожилы пояснили, что подобная картина здесь наблюдается ежегодно. Поскольку лестница длинная и широкая, от снега чистят только её часть.

«Лестница очень широкая, чистят только одну половину (на видео она справа), по второй (левой) детвора катается. Там каждый год так, никогда ни у кого вопросов не возникало. С ума сойдёшь всю её чистить», - прокомментировал подписчик паблика.

Как сообщал «Байкал-Daily», теперь горки должны проходить сертификацию на соблюдение ГОСТов, так как часть из них приравняли к аттракционам. Большинство дворовых горок не открылось, а стихийные присыпают песком, чтобы у детей не было возможности кататься на них.

горка

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