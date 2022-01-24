В Улан-Удэ дети превратили лестницу в опасную горку









Судя по накатанной дорожке, дети здесь катаются постоянно. Рядом есть тропинка, по которой ходят люди. Получить травмы, катаясь с такой горки, довольно легко. Есть вероятность вылететь за пределы ограждения, удариться о ступени или парапет.



В комментариях местные жители отметили, что в детстве они сами там когда-то катались. Также сторожилы пояснили, что подобная картина здесь наблюдается ежегодно. Поскольку лестница длинная и широкая, от снега чистят только её часть.



«Лестница очень широкая, чистят только одну половину (на видео она справа), по второй (левой) детвора катается. Там каждый год так, никогда ни у кого вопросов не возникало. С ума сойдёшь всю её чистить», - прокомментировал подписчик паблика.



Как сообщал «Байкал-Daily», теперь горки



Судя по накатанной дорожке, дети здесь катаются постоянно. Рядом есть тропинка, по которой ходят люди. Получить травмы, катаясь с такой горки, довольно легко. Есть вероятность вылететь за пределы ограждения, удариться о ступени или парапет.В комментариях местные жители отметили, что в детстве они сами там когда-то катались. Также сторожилы пояснили, что подобная картина здесь наблюдается ежегодно. Поскольку лестница длинная и широкая, от снега чистят только её часть.«Лестница очень широкая, чистят только одну половину (на видео она справа), по второй (левой) детвора катается. Там каждый год так, никогда ни у кого вопросов не возникало. С ума сойдёшь всю её чистить», - прокомментировал подписчик паблика.Как сообщал «Байкал-Daily», теперь горки должны проходить сертификацию на соблюдение ГОСТов, так как часть из них приравняли к аттракционам . Большинство дворовых горок не открылось, а стихийные присыпают песком, чтобы у детей не было возможности кататься на них

В Улан-Удэ дети катаются с высокой лестницы, которая находится возле ДК ЛВРЗ. Видео опасной забавы опубликовали в паблике online_buryatia накануне вечером.- Такие горки действительно опасны для здоровья детей, в отличие от некоторых горок во дворах. Я не знаю, кто отвечает за эту территорию, но думаю, стоит принять меры, - так видео подписал его автор, обращаясь к администрации Улан-Удэ.Дети на «ледянке» скатываются вниз по заснеженным ступенькам. По пути одна из девочек упала, вторая продолжила движение.