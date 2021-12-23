В Иркутской области создают улицу народов, переехавших в Сибирь при Столыпине

Общество, Фото: пресс-служба минкультуры Иркутской области

Она будет расположена в музее «Тальцы»



В Иркутской области строят новую экспозиционную зону архитектурно-этнографического музея «Тальцы». Её задача – познакомить посетителей с бытом людей, которые переехали в Сибирь в начале ХХ века, во время столыпинской аграрной реформы. Переселенческая зона представляет собой целую улицу, на которой будут расположены татарская мечеть, костёл и дома представителей разных национальностей. Это поляки, голендры, белорусы, украинцы, татары.



- В переселенческой зоне будет восемь объектов. Это типичные дома, в которых жили представители разных национальностей. Сотрудники музея искали их по территории всей Иркутской области. После решения вопросов с документами и правом собственности, здания разбирают, перевозят в музей, здесь собирают и наполняют характерными деталями интерьера, - отметил директор архитектурно-этнографического музея «Тальцы» Владимир Тихонов.



Сейчас в музее воссоздаётся татарская мечеть. Она находилась в селении Нижняя Слобода Жигаловского района, была построена во второй половине XIX века. Это одноэтажная постройка с сенями, вестибюлем и молитвенным залом. В следующем году в ней создадут экспозицию.



Идёт реставрация дома белорусского переселенца. Его перевезли в «Тальцы» из деревни Тургеневка Баяндаевского района, где и сейчас живёт много белорусов. Стены дома сделаны из лафета – брёвен, обтёсанных с двух противоположных сторон, что необычно для старожильческих сибирских построек. После реставрации крыша будет покрыта соломой, потому что это характерно для традиционной белорусской архитектуры.



Дом польского переселенца подобрали в деревне Верхняя Ока Зиминского района. Работы в нём планируется завершить в марте 2022 года. В составе польской усадьбы будут амбар, навесы, стайки для скота.



Полностью готова экспозиция в доме переселенца голендра Кунца из посёлка Средний Пихтинск Заларинского района. Она посвящена быту и культуре голендров в Иркутской губернии в начале ХХ века. Строение представляет собой дом-двор, где под одной крышей находятся жилая часть, складская, помещение для скота и ток для обмолота зерна.



Завершить формирование переселенческой экспозиционной зоны в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» планируется к 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и архивов Иркутской области.



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