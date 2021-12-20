Ирина Ологонова: «Останавливаться не собираюсь!»

- За всю карьеру я всего лишь второй раз выигрываю Кубок России, - рассказала Ирина Ологонова. – В этом сезоне я выиграла и чемпионат России, и Кубок, но главный старт – Олимпийские игры – прошёл мимо. Надеялась, что мне дадут хотя бы прикидку, но её фактически не было. У нас было мало соревнований, чтобы себя проявить. Видимо, когда я проиграла на рейтинговом турнире Веронике (Чумиковой) – эту тему решили закрыть.



Трижды серебряный призёр чемпионатов мира, чемпионка Европы-2016 Ирина Ологонова победила на Кубке России по женской борьбе всего второй раз. Интервью с ней опубликовала федерация спортивной борьбы России на портале WRESTRUS.RU.- Да, но, знаете, сейчас я не хочу гадать и что-то задумывать. Я хочу тренироваться и бороться. Главное есть здоровье и желание. Останавливаться я не собираюсь! Главное, чтобы хватило терпения и здоровья.- Это всё индивидуально. Я не ощущаю возраста. Если бы мне на ковре так функционалки не хватало или ещё чего-то, а у меня всё нормально. Меня никто по 10-0 не выносит. Просто был такой период, я долго выходила из травм, потом началась пандемия. Года два-три ничего не было, а без соревнований тяжело. Каждое возвращение как в первый раз, снова надо набирать форму. Когда ты всё время в обойме: турниры, соревнований, чуть отдохнуть – намного проще. Серьёзных мыслей закончить карьеру не было. Когда делала последнюю операцию, многие за глаза говорили, может ей уже хватит. Но это мне решать: заканчивать или нет. И даже с тяжёлой травмой я об этом не думала. Изредка такая мысль проскальзывала, но не всерьёз. К тому же, я ее сразу же отгоняла. А чтобы упасть в депрессию - не хочу, не буду – такого никогда не было.- У меня три серебра с чемпионатов мира, и это меня держит. Я должна выиграть золото, просто выиграть мир. У меня три чемпионата Европы и одно только золото, тоже хочется больше. Именно эти амбиции меня вдохновляют и держат в строю.- Да, жеребьёвка интересная получилась с Вероникой (Чумиковой), с Мариной (Симонян), с молодой Кристиной Михневой. Мне такая сетка нравится, потому что можно со всеми побороться. Я смотрела схватку Марины и Вероники, они боролись после меня, и пошла настраиваться на Марину. Мы с Мариной уже третий раз боремся, и первый раз встречаемся внутри страны. До этого два раза боролись на турнире Медведя. В этом году в Минске я ей проиграла, вот здесь взяла реванш. И не было ни одного сбора, чтобы мы не работали друг с другом на схватках.- Мне кажется у нас обеих был очень боевой настрой. Марина почти всегда показывает зрелищную борьбу. И у меня было желание бороться, решила, что буду все пробовать. Бывают такие моменты, когда руки забиваются, ноги не слушаются и приходится на характере вытаскивать поединки. А здесь был настрой. Я соскучилась по таким ощущениям. Говорят, что я в основном защищаюсь. Это не совсем так. Считается, что раз я не прохожу в ноги, значит я защищаюсь. Но я же работаю на руках, я, может, вынуждаю соперника пройти мне в ноги.- Похоже я без этого уже не могу. Раньше всё время губы разбивала, теперь вот глаза страдают. Хожу все время подбитая (смеется).- Да, левый глаз я подбила ещё в апреле, уже столько времени прошло, а шишечка осталась. Сказали, что со временем пройдет. Ну мы же не красоваться и дефилировать выходим на ковер.