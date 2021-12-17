Борицы из Бурятии завоевали 8 медалей кубка России

«Золото» выиграли Ирина Ологонова, Ульяна Тукуренова и Евгения Захарченко



16 декабря в Наро-Фоминске завершился кубок России по вольной борьбе среди женщин. Спортсменкам Бурятии удалось завоевать 8 медалей соревнований.



«Золото» кубка России у заслуженного мастера спорта России Ирины Ологоновой в весовой категории до 57 кг, у мастера спорта России Ульяны Тукуреновой – до 65 кг, у мастера спорта России международного класса Евгении Захарченко – до 76 кг.



Мастер спорта России Алёна Сангадиева стала обладательницей серебряной медали соревнований в весовой категории до 57 кг.



Третьи места у Наили Абзаловой в весе до 57 кг, Даримы Санжиевой – до 50 кг, Жаргалмы Цыреновой – до 62 кг и Динары Кудаевой – до 68 кг. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

