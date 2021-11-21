Местами выпадет небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 21 ноября по республике ожидается переменная облачность, местами пройдёт небольшой снег. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура днём -7, -12, местами -13, -18.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура днём -8, -10.
В Бурятии немного похолодает
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