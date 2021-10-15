В школах Улан-Удэ появятся копии памятников города

Общество, Фото: пресс-служба минобрнауки РБ

Бумажные макеты созданы руками школьников и студентов



Выставка копий памятников столицы Бурятии приехала в улан-удэнскую школу №32. Проект посвящён 355-летию города. Его цель – сохранение исторической памяти об Улан-Удэ через творчество.



- Эта выставка копий памятников – уникальный проект. 15 школьников и студентов сами разработали конструкторы-макеты исторических памятников Улан-Удэ. Эти готовые конструкторы мы собираемся направить в 15 школ нашего города, чтобы ребята своими руками их смогли собрать. А на постоянной основе выставка будет действовать в четырёх учебных заведениях города и в центре допризывной подготовки и патриотического воспитания, – рассказал начальник штаба Юнармии Евгений Малушко.



По его словам, к проекту было привлечено более 30 трудных подростков, детей, находящихся в социально опасном положении, а также детей с девиантным поведением. Также были охвачены и обычные школьники, и юнармейцы. Были проведены встречи и лектории о памятниках города, их истории и создателях. В творческой мастерской дети создали своими руками бумажные макеты памятников Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.



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