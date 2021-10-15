Бумажные макеты созданы руками школьников и студентов
Выставка копий памятников столицы Бурятии приехала в улан-удэнскую школу №32. Проект посвящён 355-летию города. Его цель – сохранение исторической памяти об Улан-Удэ через творчество.
- Эта выставка копий памятников – уникальный проект. 15 школьников и студентов сами разработали конструкторы-макеты исторических памятников Улан-Удэ. Эти готовые конструкторы мы собираемся направить в 15 школ нашего города, чтобы ребята своими руками их смогли собрать. А на постоянной основе выставка будет действовать в четырёх учебных заведениях города и в центре допризывной подготовки и патриотического воспитания, – рассказал начальник штаба Юнармии Евгений Малушко.
По его словам, к проекту было привлечено более 30 трудных подростков, детей, находящихся в социально опасном положении, а также детей с девиантным поведением. Также были охвачены и обычные школьники, и юнармейцы. Были проведены встречи и лектории о памятниках города, их истории и создателях. В творческой мастерской дети создали своими руками бумажные макеты памятников Улан-Удэ. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Возрастное ограничение 0+
В школах Улан-Удэ появятся копии памятников города
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Победитель примет участие в республиканском конкурсе отцов
Встречи пройдут в Иркутске, Ангарске, Слюдянке, Байкальске и Шелехове
Торжества прошли в Троицком и Покровском храмах
В республике проходит контрольная проверка войск округа
Сведения о животных можно посмотреть на сайте службы ветеринарии
Со студентами встретился чемпион Сурдлимпийских игр Александр Цоктоев
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Меры введены из-за роста заболеваемости COVID-19
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с мероприятия
Детский сад на Боевой готовится к официальному открытию
С 15 октября отменена обязательная двухнедельная изоляция
Реконструкция тепломагистрали №3 позволит сделать воздух в городе чище
На барельефе изображены лица Алдара Цыденжапова, Евгения Эпова и Виктора Тюрикова
Ещё две представительницы республики прошли в финал
«Перепись имеет очень важное значение», - отметил Алексей Цыденов