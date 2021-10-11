Пропавшая 16-летняя улан-удэнка нашла спустя две недели

Общество, Фото: из архива

В девушкой всё в порядке



Найдена 16-летняя жительница Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Девушка пропала 27 сентября. Она ушла из дома на улице Огородной на учёбу в колледж, и до настоящего времени её местонахождение было не известно.



С ней всё в порядке, отметили в полиции.

