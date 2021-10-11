В девушкой всё в порядке
Найдена 16-летняя жительница Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Девушка пропала 27 сентября. Она ушла из дома на улице Огородной на учёбу в колледж, и до настоящего времени её местонахождение было не известно.
С ней всё в порядке, отметили в полиции.
Пропавшая 16-летняя улан-удэнка нашла спустя две недели
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