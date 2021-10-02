Следователи Бурятии поздравили постояльцев дома престарелых

Мероприятие приурочили ко Дню пожилого человека
Уже на протяжении 30 лет во всем мире 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Сотрудники следственного управления в этот день посетили подшефный интернат для престарелых и инвалидов, расположенный в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии, и передали для его постояльцев подарки.
Также следователи привезли с собой и передали пенсионерам открытки и поделки, которые подготовили для них к празднику малыши из детского дома-интерната «Журавушка». Этой традиции уже несколько лет. Подопечные дети и пожилые люди благодаря ней знакомятся, дружат на расстоянии, готовя и передавая через следователей друг другу письма, подарки и рисунки. В числе прочего сотрудники также приобрели и передали в интернат пряжу, из которой бабушки свяжут к Новому году для детей теплые вещи, а следователи заботливо доставят их малышам.
- Также особых слов благодарности и признательности заслуживают -работники интерната для престарелых, благодаря заботе которых пожилые люди чувствуют себя в учреждении хорошо и спокойно, окружены постоянным вниманием и любовью. Сотрудники следственного управления постоянно находятся на связи с администрацией интерната для оказания в случаях необходимости немедленной помощи и содействия, в том числе, направленных на поддержку персонала и постояльцев в нелёгких условиях продолжающейся пандемии, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.
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Мероприятие приурочили ко Дню пожилого человека
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Но и врачам не позавидуешь: порой работники медицинских учреждений столицы Бурятии трудятся буквально на износ – ввиду острой нехватки рабочих рук. Всё это, к сожалению, давно стало притчей во языцех.
Редакция «Байкал-Daily» попыталась разобраться – как решаются эти и другие проблемные вопросы в сфере здравоохранения Бурятии? Что необходимо, чтобы очереди к специалистам канули в Лету, а медицинское обслуживание населения стало комфортным?
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