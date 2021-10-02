Следователи Бурятии поздравили постояльцев дома престарелых









Уже на протяжении 30 лет во всем мире 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Сотрудники следственного управления в этот день посетили подшефный интернат для престарелых и инвалидов, расположенный в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии, и передали для его постояльцев подарки.Также следователи привезли с собой и передали пенсионерам открытки и поделки, которые подготовили для них к празднику малыши из детского дома-интерната «Журавушка». Этой традиции уже несколько лет. Подопечные дети и пожилые люди благодаря ней знакомятся, дружат на расстоянии, готовя и передавая через следователей друг другу письма, подарки и рисунки. В числе прочего сотрудники также приобрели и передали в интернат пряжу, из которой бабушки свяжут к Новому году для детей теплые вещи, а следователи заботливо доставят их малышам.- Также особых слов благодарности и признательности заслуживают -работники интерната для престарелых, благодаря заботе которых пожилые люди чувствуют себя в учреждении хорошо и спокойно, окружены постоянным вниманием и любовью. Сотрудники следственного управления постоянно находятся на связи с администрацией интерната для оказания в случаях необходимости немедленной помощи и содействия, в том числе, направленных на поддержку персонала и постояльцев в нелёгких условиях продолжающейся пандемии, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.