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Следователи Бурятии поздравили постояльцев дома престарелых

Следователи Бурятии поздравили постояльцев дома престарелых
Общество,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Мероприятие приурочили ко Дню пожилого человека

Уже на протяжении 30 лет во всем мире 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Сотрудники следственного управления в этот день посетили подшефный интернат для престарелых и инвалидов, расположенный в селе Новая Брянь Заиграевского района Бурятии, и передали для его постояльцев подарки.

Также следователи привезли с собой и передали пенсионерам открытки и поделки, которые подготовили для них к празднику малыши из детского дома-интерната «Журавушка». Этой традиции уже несколько лет. Подопечные дети и пожилые люди благодаря ней знакомятся, дружат на расстоянии, готовя и передавая через следователей друг другу письма, подарки и рисунки. В числе прочего сотрудники также приобрели и передали в интернат пряжу, из которой бабушки свяжут к Новому году для детей теплые вещи, а следователи заботливо доставят их малышам.


- Также особых слов благодарности и признательности заслуживают -работники интерната для престарелых, благодаря заботе которых пожилые люди чувствуют себя в учреждении хорошо и спокойно, окружены постоянным вниманием и любовью. Сотрудники следственного управления постоянно находятся на связи с администрацией интерната для оказания в случаях необходимости немедленной помощи и содействия, в том числе, направленных на поддержку персонала и постояльцев в нелёгких условиях продолжающейся пандемии, - отметили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии. 

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Редакция «Байкал-Daily» попыталась разобраться – как решаются эти и другие проблемные вопросы в сфере здравоохранения Бурятии? Что необходимо, чтобы очереди к специалистам канули в Лету, а медицинское обслуживание населения стало комфортным?  
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