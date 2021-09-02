В Улан-Баторе создают улицы для «жаворонков»

В Монголии появляются места для людей, которые рано выходят на работу



В столице Монголии открылась новая улица «Утренний Улан-Батор». Это общественное место для «жаворонков» площадью 600 квадратных метров находится напротив центра «Blue Sky».



Рестораны и кофейни с 6:00 часов будут обслуживать горожан по собственному специальному меню. Кроме этого, здесь планируется организовывать массовые мероприятия, такие как выставки, ярмарки, тренинги и семинары.



- В Улан-Баторе мало компаний и заведений, которые открываются рано утром. Это улица необходима для людей, которые рано выходят на работу. В будущем планируем открыть ещё три такие улицы. Также изучаем возможность продолжить деятельность улицы зимой, - рассказал руководитель С. Батмунх.



Для сокращения количества пластиковых отходов на улице был установлен кран с питьевой водой. Также тут расставлены деревянные стулья, есть книжный уголок и бесплатный Интернет. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».

