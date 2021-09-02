В Монголии появляются места для людей, которые рано выходят на работу
В столице Монголии открылась новая улица «Утренний Улан-Батор». Это общественное место для «жаворонков» площадью 600 квадратных метров находится напротив центра «Blue Sky».
Рестораны и кофейни с 6:00 часов будут обслуживать горожан по собственному специальному меню. Кроме этого, здесь планируется организовывать массовые мероприятия, такие как выставки, ярмарки, тренинги и семинары.
- В Улан-Баторе мало компаний и заведений, которые открываются рано утром. Это улица необходима для людей, которые рано выходят на работу. В будущем планируем открыть ещё три такие улицы. Также изучаем возможность продолжить деятельность улицы зимой, - рассказал руководитель С. Батмунх.
Для сокращения количества пластиковых отходов на улице был установлен кран с питьевой водой. Также тут расставлены деревянные стулья, есть книжный уголок и бесплатный Интернет. Об этом сообщает новостное агентство «Монцамэ».
В Улан-Баторе создают улицы для «жаворонков»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Из 700 участников из более 50 стран в финал попали только 60
В Монголии появляются места для людей, которые рано выходят на работу
Команда «Лимонад – Бурятия» заняла третье место в «Днях Байкала»
Ранее продажи 4-го этапа должны были завершится 31 августа
Также исключены требования по предъявлению документов о вакцинации в спортивных объектах
Спортсмены республики выиграли 8 медалей
Вода из неё не годится для питья и купания
Селенга залила участки автодороги Турунтаево – Острог – Покровка – Шергино
Улан-удэнцы теперь уже точно лишились Дня города
В республике заметно похолодает
В пункт временного размещения приехала первая семья
Улан-удэнцев просят не давить крохотные сосны на прогулках
Пожарные-десантники Бурятии 72 дня боролись с огнём в Иркутской области
Денис Проценко скорректировал лечение больному с78% поражением лёгких
Школа примет юных жителей Левобережья в следующем году