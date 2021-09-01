 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 сентября

31 августа

Популярное

В Бурятии завершилось крупное тактическое учение

В Бурятии завершилось крупное тактическое учение
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
В нём приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих ВВО

Крупное двухстороннее тактическое учение с боевой стрельбой между отдельной мотострелковой бригадой и танковым соединением общевойсковой армии Восточного военного округа завершилось в Бурятии. К мероприятию было привлечено около 4,5 тысяч военнослужащих и задействовано свыше тысячи единиц военной техники.

- В ходе учения танкисты и мотострелки отработали вопросы совершения марша на общевойсковые полигоны «Сосновый Бор» и «Бурдуны» в Бурятии. В ходе проведения учений военнослужащие соединений отработали организацию танковых атак с выдвижением из глубины при поддержке армейской авиации и артиллерий, организацию взаимодействия с мотострелковыми подразделениями, с подразделениями РХБ защиты в объёме специальной обработки техники и личного состава, а также вопросы эвакуации раненых и техники с поля боя. Лучшие экипажи по традиции были награждены грамотами и памятными вымпелами, - сообщает пресс-служба ВВО.

В учении были задействованы танки Т-72Б, вертолёты армейской авиации Ми-24, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган», зенитные самоходные установки «Шилка», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры БТР-80 и ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ.
военные учения военнослужащие Бурятия ВВО

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Усть-Орде появился учебный класс в виде юрты
В Усть-Орде появился учебный класс в виде юрты
Общество, 01.09.2021
Его открыли в местной гимназии-интернате
В Иркутске представили проект единой набережной
В Иркутске представили проект единой набережной
Общество, 01.09.2021
Она объединит все участки городских набережных в единую прогулочную зону
В Бурятии завершилось крупное тактическое учение
В Бурятии завершилось крупное тактическое учение
Общество, 01.09.2021
В нём приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих ВВО
В Забайкалье углубят реку Чита
В Забайкалье углубят реку Чита
Общество, 01.09.2021
Работы стартовали в столице региона
Иркутянин стал призёром первенства мира по пауэрлифтингу
Иркутянин стал призёром первенства мира по пауэрлифтингу
Общество, 01.09.2021
Он выиграл две медали в весовой категории 93 кг среди юношей
В Бурятии создан центр повышения профмастерства
В Бурятии создан центр повышения профмастерства
Общество, 01.09.2021
Он поможет педагогам школ с низкими образовательными результатами
В школах Монголии будут чередоваться очное и удалённое обучение
В школах Монголии будут чередоваться очное и удалённое обучение
Общество, 01.09.2021
Учащиеся будут заниматься одну неделю дома, а вторую – в классе
В Иркутской области ищут чёрного аиста
В Иркутской области ищут чёрного аиста
Общество, 01.09.2021
Птица могла оказаться в беде
Бурятский театр представит спектакль на фестивале «Артмиграция»
Бурятский театр представит спектакль на фестивале «Артмиграция»
Общество, 01.09.2021
Показ спектакля Сойжин Жамбаловой в Москве запланирован на 15 сентября
В ДФО на благоустройство дворов выделят 7 млрд рублей
В ДФО на благоустройство дворов выделят 7 млрд рублей
Общество, 01.09.2021
В порядок приведут 1000 дворов на Дальнем Востоке
В Бурятии растёт число пострадавших от укусов клещей
В Бурятии растёт число пострадавших от укусов клещей
Общество, 01.09.2021
В этом году клещи покусали меньше людей, чем год назад
Сотрудники СИЗО в Улан-Удэ порелаксировали с психологом
Сотрудники СИЗО в Улан-Удэ порелаксировали с психологом
Общество, 01.09.2021
Таким образом они получили заряд бодрости
Бурятский лама ночует и медитирует возле ступы
Бурятский лама ночует и медитирует возле ступы
Общество, 01.09.2021
Балдан лама Базаров хочет «получить наставления от Хамбо Ламы Этигэлова»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^