В Бурятии завершилось крупное тактическое учение

В нём приняли участие 4,5 тысячи военнослужащих ВВО



Крупное двухстороннее тактическое учение с боевой стрельбой между отдельной мотострелковой бригадой и танковым соединением общевойсковой армии Восточного военного округа завершилось в Бурятии. К мероприятию было привлечено около 4,5 тысяч военнослужащих и задействовано свыше тысячи единиц военной техники.



- В ходе учения танкисты и мотострелки отработали вопросы совершения марша на общевойсковые полигоны «Сосновый Бор» и «Бурдуны» в Бурятии. В ходе проведения учений военнослужащие соединений отработали организацию танковых атак с выдвижением из глубины при поддержке армейской авиации и артиллерий, организацию взаимодействия с мотострелковыми подразделениями, с подразделениями РХБ защиты в объёме специальной обработки техники и личного состава, а также вопросы эвакуации раненых и техники с поля боя. Лучшие экипажи по традиции были награждены грамотами и памятными вымпелами, - сообщает пресс-служба ВВО.



В учении были задействованы танки Т-72Б, вертолёты армейской авиации Ми-24, самоходные артиллерийские установки «Мста-С», реактивные системы залпового огня «Ураган», зенитные самоходные установки «Шилка», боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортёры БТР-80 и ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ.

