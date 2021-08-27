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Чита примет чемпионат по спортивному ориентированию

Чита примет чемпионат по спортивному ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Соревнования посвящены памяти Владимира Кривоносова

Чемпионат, первенство и региональные соревнования Забайкальского края по спортивному ориентированию, посвящённые памяти Владимира Кривоносова, пройдут в Чите 28 августа. Мероприятия будут проходить на территории детского оздоровительного лагеря «Никишиха» (в районе верёвочного парка «Хамелеон»).

- В чемпионате будут участвовать мужчины и женщины 2002 года рождения и старше, а в первенстве - юноши и девушки до 19 лет, мальчики и девочки с 13 до 15 лет. В региональных соревнованиях - мужчины и женщины 35-55 лет и старше. Участие примут команды с Могойтуйского, Шилкинского, Карымского, Читинского районов, а также из Читы, – рассказал министр физической культуры и спорта Забайкальского края Виталий Ломаев.

Открытие соревнований состоится 28 августа в 11:30, старт на дистанцию кросс-спринт в 12:00. Награждение победителей и призёров в 15:00.

По итогам выступлений абсолютной команде-победителю первенства Забайкальского края по спортивному ориентированию вручается переходящий кубок имени Владимира Кривоносова, который был учреждён в 2017 году по предложению ветеранов спортивного ориентирования Забайкальского края.

Соревнования будут проходить с соблюдением всех санитарно-гигиенических мер, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

Справка

Владимир Васильевич Кривоносов родился в 1947 году в Чите. Спортивным ориентированием начал заниматься с 15 лет и уже в 17 стал работать инструктором-методистом на станции юных туристов. Одновременно учился в педагогическом институте на факультете физвоспитания и выступал с успехом за сборную команду Читинской области. Затем прошёл армейскую службу в Забайкальском военном округе.

Длительная приверженность спортивному ориентированию Владимира Кривоносова была отмечена множеством наград и званий: заслуженный тренер России, почётный член ФСО России, судья республиканской категории, мастер спорта СССР. В 2007 году (в честь 60-летия) указом президента России Владимир Кривоносов был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II-ой степени.

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спортивное ориентирование Забайкальский край чемпионат первенство соревнования спорт Чита

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