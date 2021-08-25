Бурятский язык осмыслят через живопись и перформанс

В республике реализуют проект «Хэл!»



В Бурятии проведут творческое исследование-выставку «Хэл!». Целью проекта является сохранение и популяризация бурятского языка через творчество, создание художественных работ, выражающих красоту и своеобразие родного слова и письменности. Художникам предстоит выразить через звуки и музыку мелодику бурятского языка; через визуальное искусство (будь то живопись, видео, скульптура, инсталляция), хореографию, пластику и перформанс — изобразить и осмыслить бурятский язык.



Выставка будет проводиться в два этапа. Отборочный этап будет проводиться заочно.



Участниками могут стать специалисты в области традиционного и современного искусства, индивидуальные авторы, команды (до 3 человек) от 16 лет. Подробнее об участии можно узнать на сайте министерства культуры Бурятии.



Выставка откроется 23 октября. Заявки принимаются до 15 сентября включительно. Об этом сообщает пресс-служба центра современного искусства «Залуу».



Возрастное ограничение 16+

