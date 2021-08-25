 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 августа

24 августа

Популярное

Бурятский язык осмыслят через живопись и перформанс

Бурятский язык осмыслят через живопись и перформанс
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике реализуют проект «Хэл!»

В Бурятии проведут творческое исследование-выставку «Хэл!». Целью проекта является сохранение и популяризация бурятского языка через творчество, создание художественных работ, выражающих красоту и своеобразие родного слова и письменности. Художникам предстоит выразить через звуки и музыку мелодику бурятского языка; через визуальное искусство (будь то живопись, видео, скульптура, инсталляция), хореографию, пластику и перформанс — изобразить и осмыслить бурятский язык.

Выставка будет проводиться в два этапа. Отборочный этап будет проводиться заочно.

Участниками могут стать специалисты в области традиционного и современного искусства, индивидуальные авторы, команды (до 3 человек) от 16 лет. Подробнее об участии можно узнать на сайте министерства культуры Бурятии.

Выставка откроется 23 октября. Заявки принимаются до 15 сентября включительно. Об этом сообщает пресс-служба центра современного искусства «Залуу».

Возрастное ограничение 16+
Бурятия искусство бурятский язык живопись перформанс выставка видео

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Иркутские кёрлингисты завоевали кубок России
Иркутские кёрлингисты завоевали кубок России
Общество, 25.08.2021
В финале «Комсомолл 1» выиграл у команды Ярославской области
Бурятский язык осмыслят через живопись и перформанс
Бурятский язык осмыслят через живопись и перформанс
Общество, 25.08.2021
В республике реализуют проект «Хэл!»
Началось снижение уровня воды в реке Иркут
Началось снижение уровня воды в реке Иркут
Общество, 25.08.2021
Прогнозируется подъём воды в Ангаре в пределах 10 сантиметров
Спортсмены Бурятии выступают на Паралимпиаде в Токио
Спортсмены Бурятии выступают на Паралимпиаде в Токио
Общество, 25.08.2021
Первым в борьбу за медали вступит Михаил Асташов
В Бурятском оперном театре обновили зрительный зал
В Бурятском оперном театре обновили зрительный зал
Общество, 25.08.2021
Работы окончены к открытию нового сезона
В Чивыркуйском заливе Байкала потренируются водолазы
В Чивыркуйском заливе Байкала потренируются водолазы
Общество, 25.08.2021
Состоятся сборы водолазов двух регионов
В нацпарке в Бурятии сова сплюшка «подработала прорабом»
В нацпарке в Бурятии сова сплюшка «подработала прорабом»
Общество, 25.08.2021
Птица весь день «контролировала стройку»
Конец недели в Бурятии будет тёплым
Конец недели в Бурятии будет тёплым
Общество, 25.08.2021
Жители республики могут успеть насладиться уходящим летом
На чемпионате России Бурятию представят девять боксёров
На чемпионате России Бурятию представят девять боксёров
Общество, 25.08.2021
Настрой у команды Бурятии «победный»
В Иволгинском дацане объяснили введение паломнических билетов
В Иволгинском дацане объяснили введение паломнических билетов
Общество, 25.08.2021
Система паломнических билетов удивила некоторых пользователей Сети
Улан-удэнец создал и развивает детский борцовский клуб
Улан-удэнец создал и развивает детский борцовский клуб
Общество, 25.08.2021
Владелец детского борцовского клуба вложил в него около 16 миллионов рублей
Художники запечатлели красоты заказника в Бурятии
Художники запечатлели красоты заказника в Бурятии
Общество, 25.08.2021
Работы с пейзажами представят на выставке
В Бурятии некоторым школам смягчили требования по линейке 1 сентября
В Бурятии некоторым школам смягчили требования по линейке 1 сентября
Общество, 25.08.2021
Это касается только школ с числом учеников менее 300 человек
На Байкале в Бурятии проведут два субботника
На Байкале в Бурятии проведут два субботника
Общество, 25.08.2021
Количество волонтёрских мест, которое смогут обеспечить питанием и транспортировкой, ограничено

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^