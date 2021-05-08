По Улан-Удэ прошёл марш юных патриотов

В марше приняли участие 240 школьников
Городской парад «Марш юных патриотов», посвящённый 76-й годовщине Великой Победы, состоялся сегодня, 8 мая в Улан-Удэ.
240 учащихся 8-10 классов школ, воспитанники кадетских классов, отряды зарничников и активисты Российского движения школьников прошли в едином строю по центральным улицам города.
Юнармейцы промаршировали от площади Советов по ул. Коммунистической и ул. Балтахинова до памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. Там все участники парада приняли участие в городском митинге.
Праздничный парад школьников состоялся второй год подряд, сообщили в администрации города.
В марше приняли участие 240 школьников
На выставке представлено обмундирование и оружие времён Великой Отечественной
На месте работают сотрудники ГИБДД
Композицию исполнили Чингис Раднаев и Ольга Жигмитова
Призовой фонд чемпионата России по женской борьбе в Улан-Удэ составит 7,5 млн рублей
Инспекторы будут дежурить в устье реки Ширильда
Военный салют пройдёт на острове Комсомольский
Участница из Бурятии готовилась к международному конкурсу красоты пять месяцев
Круг контактных лиц превышает тысячу человек
Вся праздничная программа переместилась в дома культуры
Представляем программу праздничного парада 9 мая
В лесах активно ловят нарушителей
Россиянки взяли в женской борьбе все олимпийские лицензии для Токио
В Улан-Удэ до +14 градусов
В память об погибших зажгли свечи