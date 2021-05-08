По Улан-Удэ прошёл марш юных патриотов





Городской парад «Марш юных патриотов», посвящённый 76-й годовщине Великой Победы, состоялся сегодня, 8 мая в Улан-Удэ.240 учащихся 8-10 классов школ, воспитанники кадетских классов, отряды зарничников и активисты Российского движения школьников прошли в едином строю по центральным улицам города.Юнармейцы промаршировали от площади Советов по ул. Коммунистической и ул. Балтахинова до памятника маршалу Советского Союза Константину Рокоссовскому. Там все участники парада приняли участие в городском митинге.Праздничный парад школьников состоялся второй год подряд, сообщили в администрации города.