Соревнования проведут в 8 весовых категориях
14 и 15 мая в Улан-Удэ пройдёт открытое первенство Бурятской сельхозакадемии по вольной борьбе. Соревнования состоятся в спорткомплексе БГСХА и посвящены 90-летию вуза.
Первенство будет проводится по правилам UWW в 8 весовых категориях: 57 кг, 61 кг, 65 кг, 70 кг, 74 кг, 79 кг, 86 кг и свыше 92 кг. Участие в соревнованиях могут принять спортсмены не моложе 2003 года рождения.
Заявки для участия в соревнованиях принимаются до 14 мая с подписью руководителя и печатью спортивной организации. Заявки необходимо заверить подписью главного врача и печатью врачебно-физкультурного диспансера. Также необходим отрицательный тест на коронавирус, сообщает пресс-служба БГСХА.
Программа
14 мая
14:00-15:00 - Мандатная комиссия.
15:00-15:30 - Жеребьёвка весовых категорий.
15:30-16:00 - Совещание судейской коллегии.
16:00-17:00 - Медицинское освидетельствование и взвешивание участников.
15 мая
10:00-15:00 - Предварительные встречи во всех весовых категориях.
13:00 - Торжественное открытие.
15:00-16:00 - Полуфинальные встречи во всех весовых категориях.
16:00-17:00 - Утешительные встречи во всех весовых категориях.
17:00 - Финальные встречи. Награждение чемпионов и призёров.
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В вузе Улан-Удэ проведут открытое первенство по вольной борьбе
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