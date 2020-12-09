Названы победители конкурса народных произведений хори-бурят

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Среди лауреатов и призёров три представителя Бурятии



В Агинском Бурятском округе подвели итоги межрегионального конкурса аудио и видеозаписей старинных улигеров и народных песен хори-бурят «Арадай абдарhаа». С момента старта на суд жюри поступило больше 70 заявок, участниками исполнено больше ста произведений народного творчества. Члены жюри изучали произведение на её малоизвестность, аутентичность, вторым критерием оценивания стала манера исполнения конкурсантов и качество записи.



- На конкурс откликнулись исполнители народных песен из Монголии, Мухоршибирского, Иволгинского, Кижингинского районов Бурятии, в том числе активно откликнулись шэнэхэнские буряты, проживающие в Улан-Удэ. Конкурсные работы поступили также от жителей Ононского района, сельских и городских поселений Агинского Бурятского округа Забайкальского края, - рассказала специалист отдела развития национальной культуры администрации АБО Цыржин Жалсандоржиева.



По результатам конкурса определены 25 победителей, они будут награждены дипломами лауреатов и денежными премиями. Членами жюри также учреждены специальные призы, по количеству просмотров и «лайков» на ютуб-канале «Агинский Бурятский округ» и определены претенденты на приз зрительских симпатий.



Как отметила председатель жюри и директор театра «Амар сайн» Оюна Дарижапова, конкурс помог выявить народные, позабытые произведения.



- В очередной раз, мы убедились, как богата и разнообразна бурятская культура, и наш долг всё это сохранить и передать подрастающему поколению. Лучшие произведения будут исполнены солистами театра «Амар сайн» на гала-концерте закрытия XXX юбилейного театрального сезона в 2021 году, - заявила Оюна Дарижапова.



Лауреаты конкурса



Номинация «Үльгэр, домог»

Нордобой Эрдэни - КНР

Үржинэй Бадма-Ханда- КНР

Жамбалова Намсалма Арсалановна - с. Узон Дульдургинского района

Ринчинова Галина Дондоковна -с. Южный-Аргалей Агинского района

Дабаев Иван Лубсанцыренович - с. Хурамша Иволгинского района Бурятии

Спецприз: Ешисамбуев Содбо Максарович - с. Алханай Дульдургинского района



Номинация «Магтаалнууд: бара, соло»

Галданова Доржиханда Цыреновна - с. Зуткулей Дульдургинского района

Эрдынеева Цыцыгма Владимировна - с. Ортуй Могойтуйского района

Цыренжапова Цыпелма– с. Ушарбай Могойтуйского района

Аюрова Цырегма - с. Ага-Хангил Могойтуйского района

Галданов Гончик – с. Лаха Агинского района

Спецприз: Самбаев Баясхалан- с.Ушарбай Могойтуйского района и Дымбрылова Ханда – с. Хара-Шибирь Могойтуйского района



Номинация «Обрядовая песня хори-бурят»

Содном-Дашиева Долгор Жаргаловна - с. Зуткулей Дульдургинского района

Сэсэгма Шагдарова - с. Кункур Агинского района

Шадабай Санжидма - п. Агинское

Жамсоева Мыдык Дондоковна- с. Зуткулей Дульдургинского района

Дашиева Цындыма Дашиевна- с. Амитхаша Агинского района

Спецприз: Цырендашиева Цынжидма Шойдоковна – с. Цокто-Хангил Агинского района



Номинация «Необрядовая песня хори-бурят»

Базаржапова Дарима - с. Цаган-Челутай Могойтуйского района

Согтын Дава - КНР

Саможапова Будаханда - с. Узон Дульдургинского района

Цыремпилова Цырегма Гомбоевна – с. Бом Мухоршибирского района Бурятии

Тогооной Цыден - п. Могойтуй

Цыпелма Жигжитжапова – с. Узон Дульдургинского района



Номинация «Игровой фольклор хори-бурят»

Сэнгэ Дамдинсэрэнэй, Сэбээнэй Долгоржаб - КНР

Цагаадай Мүнхболд – Монголия

Дамбаева Цыцык -с. Ага-Хангил Могойтуйского района

Базарова Светлана Дагбаевна - п. Агинское

Цыбенова Цыцыгма - п. Агинское

Спецприз: дочь Пубаева Сэсэг Регбиевна (Базаржапова Хандажаб Батуевна)



Приз зрительских симпатий

Намсалма Эрдэниин – г. Улан-Удэ

Батоева Цырен-Дулма – с.Будулан Агинского района

Емогоева (Балдангомбоева) Мыдыгма – с.Зуткулей Дульдургинского района



Памятные призы национального театра песни и танца «Амар сайн» получили: Согтын Должин, Дынзынова Сэсэгма, Дамдинжапова Дарицырен, Батоева Цыржи-Мыдык, Бадмаев Лубсан-Цырен, Болотова Билигма, Балданова Галина, Дармаев Чимитдоржи, Юмжитов Цыдып, Юндунова Цыбегмит, Дондокова-Замбалаева Баира, Цыренова Цыпелма, Доржипаламова Намсалма, Намсараева Цыцыгма, Бадмаев Аюр, Зыдыгмаев Ананда.



Дипломы лауреатов, обладателей специальных призов и дипломы участников можно скачать и распечатать на официальном сайте администрации Агинского Бурятского округа, сообщает пресс-служба администрации.

