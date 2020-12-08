В рейтинге оказалась и байкальская Листвянка
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru назвал Байкальск вторым по популярности курортом Сибири 2020 года. Специалисты отмечают, что популярность сибирских курортов в этом году в целом значительно выросла.
Самые популярные курорты Сибири в 2020 году, по версии Tvil.ru:
Шерегеш
Байкальск
Яровое
Чемал
Листвянка
Манжерок
Белокуриха
Увеличение бронирований в этих направлениях от 30 до 100% по сравнению с прошлым годом. Любопытно, что 75% туристов в этом году путешествуют в одиночку. В основном туристы размещаются в гостевых домах, турбазах и частных домах. Вариантов размещения, представленных в интернете, меньше, чем все увеличивающийся спрос.
Байкальск назван одним из самых популярных курортов Сибири
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Когда мы говорим о людях, профессия которых – обеспечивать город теплом и светом, на ум приходят ассоциации с «вечными» ремонтами летом и – чего греха таить – иногда и с непростыми ситуациями в разгар морозов. Но подобное «однобокое» отношение к энергетикам в корне неверно. Чтобы не случалось инцидентов, каждый из рабочих «ТГК-14» упорно трудится в период летней ремонтной кампании и оперативно выезжает на устранение порывов зимой . Иначе – быть беде.
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