Байкальск назван одним из самых популярных курортов Сибири

В рейтинге оказалась и байкальская Листвянка



Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru назвал Байкальск вторым по популярности курортом Сибири 2020 года. Специалисты отмечают, что популярность сибирских курортов в этом году в целом значительно выросла.



Самые популярные курорты Сибири в 2020 году, по версии Tvil.ru:



Шерегеш

Байкальск

Яровое

Чемал

Листвянка

Манжерок

Белокуриха



Увеличение бронирований в этих направлениях от 30 до 100% по сравнению с прошлым годом. Любопытно, что 75% туристов в этом году путешествуют в одиночку. В основном туристы размещаются в гостевых домах, турбазах и частных домах. Вариантов размещения, представленных в интернете, меньше, чем все увеличивающийся спрос.





