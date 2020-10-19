Выпуск молоди омуля и осётра в Байкал планируют довести до 2 млрд штук

Общество, Фото: пресс-служба минсельхозпрода РБ

Подобные меры должны обеспечить восстановление в озере популяции ценных видов рыб



Вопрос о реализации комплекса мер по сохранению и воспроизводству уникальных водных биологических ресурсов Байкала обсудили на первом заседании правительственной комиссии по вопросам охраны озера Байкал, которое провела вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.



Росрыболовство регулярно проводит молекулярно-генетические исследования и раннюю диагностику заболевания рыб. Ведомство также планирует провести реконструкцию двух рыбоводных заводов в Бурятии и сформировать мобильный комплекс рыбоохраны. Это позволит предупредить массовые заболевания рыб заводского происхождения, увеличить выпуск молоди омуля и осётра к 2024 году до 2 млрд штук в год и в итоге обеспечить восстановление запасов ценных видов водных биоресурсов.



Кроме того, на комиссии шла речь о развитии рыбохозяйственного комплекса на байкальской территории. Абрамченко поручила Росрыболовству совместно с правительством Иркутской области и РАН дополнительно проработать вопрос развития аквакультуры в регионе. Об этом сообщает минсельхоз Бурятии со ссылкой на пресс-службу вице-премьера.

