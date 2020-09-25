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В Бурятии гадают о происхождении «Кокетки» на свалке

В Бурятии гадают о происхождении «Кокетки» на свалке
Общество,  Фото:предоставлено Чингисом Болотовым
Волонтёры совершили экотрудовой подвиг возле гаражей

В Улан-Удэ волонтёры за два часа собрали рекордное количество мусора в районе гаражей на улице Революции 1905 года. Уборкой занимались представители общественной организации «Новая энергия», волонтёрский центр ВСГУТУ «Территория добра», активисты профкома ВСГУТУ и бойцами студотряда «Арон».

- Сегодня совершили экотрудовой подвиг! Собрали «КамАЗ» старой мебели и 250 мешков мусора. И да... ещё мы нашли «Кокетку», - поделился известный общественник Чингис Болотов.

По его словам, рекламная надпись «Кокетка» лежала на свалке. Рядом с «Кокеткой» валялась старая расчёска и пустые бутылки от пива.


Теперь волонтёры гадают, что это была за организация с таким названием.

- Может, где-то здесь в гаражах на ул. Революции 1905 года работала или работает организация под кодовым названием «Кокетка»? Как думаете? Откуда надпись? – задаётся вопросом Чингис Болотов.







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