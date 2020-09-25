В Бурятии гадают о происхождении «Кокетки» на свалке

Волонтёры совершили экотрудовой подвиг возле гаражей
В Улан-Удэ волонтёры за два часа собрали рекордное количество мусора в районе гаражей на улице Революции 1905 года. Уборкой занимались представители общественной организации «Новая энергия», волонтёрский центр ВСГУТУ «Территория добра», активисты профкома ВСГУТУ и бойцами студотряда «Арон».
- Сегодня совершили экотрудовой подвиг! Собрали «КамАЗ» старой мебели и 250 мешков мусора. И да... ещё мы нашли «Кокетку», - поделился известный общественник Чингис Болотов.
По его словам, рекламная надпись «Кокетка» лежала на свалке. Рядом с «Кокеткой» валялась старая расчёска и пустые бутылки от пива.
Теперь волонтёры гадают, что это была за организация с таким названием.
- Может, где-то здесь в гаражах на ул. Революции 1905 года работала или работает организация под кодовым названием «Кокетка»? Как думаете? Откуда надпись? – задаётся вопросом Чингис Болотов.
Единственной представительнице Бурятии нужна помощь земляков для выхода в финал конкурса «Мисс Офис»
В музее в Забайкалье камеры запечатлели таинственную аномалию. ВИДЕО
Лес сгорел пять лет назад
Гражданским самолётам, летающим в этой зоне, рекомендовали осматривать местность
Сергей Ханхареев предложил жителям делиться рецептами
Информационный сервис по контролю и предотвращению распространения COVID-19 разработали программисты Бурятии
В выходные ожидается дождь и мокрый снег
Овощи помогают легче пережить долгую зиму
Буддисты верят, что такой обряд защищает от катастроф и голода
В городе проходит первая экологическая акция по сбору сложных пластиков
Вакцинация добровольная
Сегодня возникла неразбериха с ценами на проезд в общественном транспорте
Виновных в срыве отопительного сезона в сотых кварталах обещали наказать
Экологи бьют тревогу из-за повышения уровня Байкала
После жалобы проблему устранили