В Бурятии гадают о происхождении «Кокетки» на свалке

По его словам, рекламная надпись «Кокетка» лежала на свалке. Рядом с «Кокеткой» валялась старая расчёска и пустые бутылки от пива.





- Может, где-то здесь в гаражах на ул. Революции 1905 года работала или работает организация под кодовым названием «Кокетка»? Как думаете? Откуда надпись? – задаётся вопросом Чингис Болотов.



















В Улан-Удэ волонтёры за два часа собрали рекордное количество мусора в районе гаражей на улице Революции 1905 года. Уборкой занимались представители общественной организации «Новая энергия», волонтёрский центр ВСГУТУ «Территория добра», активисты профкома ВСГУТУ и бойцами студотряда «Арон».- Сегодня совершили экотрудовой подвиг! Собрали «КамАЗ» старой мебели и 250 мешков мусора. И да... ещё мы нашли «Кокетку», - поделился известный общественник Чингис Болотов.Теперь волонтёры гадают, что это была за организация с таким названием.