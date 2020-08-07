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Бурятский боец ММА проиграл бой в Минске

Бурятский боец ММА проиграл бой в Минске
Общество, 
Поединок был равный, но судьи отдали победу спортсмену из Чечни

В городе Минск в Беларуси 6 августа прошёл турнир смешенных единоборств Belarusian Fight Championship. Как сообщал «Байкал-Daily», в нём приняли участие бурятский спортсмен Баир Асхаланов и уроженец Агинского округа Бадмацырен Доржиев.

Баир Асалханов бился в октагоне с Асланом Товсултановым, победителем первенства России по вольной борьбе, чемпионом Чечни по вольной борьбе, серебряным призёром VI Кубка губернатора Краснодарского края по вольной борьбе, многократным призёром всероссийских турниров по вольной борьбе.

Бой продлился три раунда по пять минут. Поединок был равный и поэтому для вынесения решения судьям потребовалось время. Но всё же рефери отдали победу оппоненту Баира Асалханова.

Бурятский спортсмен сильно расстроился, что после объявления результатов даже не пожал Аслану Товсултанову руку. Чеченскому спортсмену самому пришлось идти за Баиром Асалхановым.

- Действительно, расстроен Баир Асалханов, так как поединок очень равный, очень близкий и не согласен он явно с решением судей. Но судьям виднее. Они пристально наблюдали за поединком. Если выигрывать, то выигрывать однозначно хорошо, - резюмировали комментаторы.


Уроженцу Агинского округа Бадмацырену Доржиеву удалось взять верх над своим оппонентом Башдамом Амадовым из Чечни. Бой проходил также три раунда по пять минут. В итоге во всех раундах сильнее был спортсмен из Агинского округа.

- Это победа, какая бы она не была, приятные чувства внутри, - сказал Бадмацырен Доржиев в интервью после боя.

Также спортсмен поблагодарил всех земляков, кто болел за него и поддерживал, также тренеров и спарринг партнёров.


спорт смешанные единоборства
 
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