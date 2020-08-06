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Бурятский боец ММА сразится в Минске

Бурятский боец ММА сразится в Минске
Общество, 
Состязания состоятся сегодня

Сегодня, 6 августа, на вечере смешанных единоборств BFC 58 пройдут два объединённых турнира по кикбоксингу и ММА, организованных промоутерской компанией Belarusian Fight Championship. Бои состоятся в городе Минск в Беларуси.

В этом бою будет бороться бурятский спортсмен Баир Асалханов и уроженец Агинского округа Бадмацырен Доржиев.

Финалист чемпионата России по универсальному бою, чемпион Сибири по ММА с рекордом 7-2 Баир Асалханов будет сражаться Асланом Товсултановым, победителем первенства России по вольной борьбе, чемпионом Чеченской Республики по вольной борьбе, серебряным призёром VI Кубка губернатора Краснодарского края по вольной борьбе, многократным призёром всероссийских турниров по вольной борьбе. Его рекорд: 4-0.



Бадмацырен Доржиев, ⠀мастер спорта международного класса по спортивной борьбе, чемпион мира и Европы по панкратиону, призёр кубка России по ММА. Его рекорд составляет 2-0. Ему предстоит сражаться с Башдамом Амадовым. Мастером спорта по ММА и кикбоксингу, обладателем кубка Саратовской области по таиландскому боксу, многократным чемпионом Чеченской Республики по каратэ-кёкусинкай. Его рекорд такой же, как и у бурятского спортсмена: 2-0.



Belarusian Fight Championship – это самый масштабный промоушен в Республике Беларусь, проведший более 50 профессиональных турниров. Здесь начинали такие спортсмены, как Артем Дамковский (экс-чемпион М1 Global), Алексей Кудин (турнир M1 Belarus), Петр Романкевич, Эдуард Муравицкий и другие.

Трансляция соревнований будет на Youtube-канале организаторов.
спорт смешанные единоборства
 
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