Виновника оштрафовали за нарушение
Как выяснила прокурорская проверка, в детском саду Муйского района Бурятии нарушили закон о контрактной системе в сфере закупок.
Образовательное учреждение заключило с коммерческой организацией муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания. Однако учреждение оплатило невыполненные работы на сумму 94 тысячи рублей.
В отношении должностного лица детского сада возбуждено дело за нарушение срока и порядка оплаты при закупке для муниципальных нужд. Виновному должностному лицу назначен штраф.
Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии заплатили за невыполненный ремонт детского сада
Общество, Фото:
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