В Бурятии заплатили за невыполненный ремонт детского сада

Виновника оштрафовали за нарушение



Как выяснила прокурорская проверка, в детском саду Муйского района Бурятии нарушили закон о контрактной системе в сфере закупок.



Образовательное учреждение заключило с коммерческой организацией муниципальный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания. Однако учреждение оплатило невыполненные работы на сумму 94 тысячи рублей.



В отношении должностного лица детского сада возбуждено дело за нарушение срока и порядка оплаты при закупке для муниципальных нужд. Виновному должностному лицу назначен штраф.



Решение вступило в законную силу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

