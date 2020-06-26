В Братске появится памятник медицинским работникам

Общество, Фото: пресс-служба администрации Братска

Его возведут на территории строящегося модульного медицинского центра



В Братске около городской больницы №5, на территории будущего медицинского центра для лечения внебольничной пневмонии установят памятник врачам. Такое решение принял мэр города Сергей Серебренников, учитывая самоотверженный труд медицинских работников в период коронавирусной пандемии.



Глава города отметил, что здравоохранению в Братске уделяется особое внимание. Сегодня из 339 заболевших коронавирусной инфекцией 136 человек выздоровели благодаря врачам. В список награждённых орденом Пирогова и медалью Луки Крымского за вклад в борьбу с эпидемией вошли трое братских врачей.



- Труд наших врачей — это настоящий подвиг. Памятник станет ещё одной наградой нашим медикам, которые несмотря на сложную ситуацию, самоотверженно отдаются работе. Мы установим памятник на территории будущего медицинского центра для лечения внебольничной пневмонии, – сказал Сергей Серебренников.



Напомним, что решение о строительстве медицинского центра для лечения внебольничной пневмонии было принято в конце марта во время визита в Братск Олега Дерипаски. Реализация проекта осуществляется в рамках мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Будет построен модульный блок на 30 мест, который при необходимости может быть увеличен до 60 и 90 мест. Его оснастят самым современным оборудованием. После завершения пандемии учреждение будет перепрофилировано в иммунологический центр.



Эскиз скульптуры уже готов, его автором стал почётный житель Усольского района Иван Зуев. Этот художник – многократный чемпион мира по ледовой скульптуре, чемпион России по деревянной скульптуре, многократный призёр конкурсов в Китае и Европе. Он хорошо известен братчанам, изготовленные им ледяные фигуры украшают город на новогодние праздники, а в скверах и парках стоят его бетонные и деревянные скульптуры.



- Я обратился к Ивану Зуеву с предложением принять участие в проекте. Он с радостью откликнулся и отметил, что выполнит свою часть работы безвозмездно. Вместе с госпиталем мы откроем и памятник медикам, – сообщил Сергей Серебренников.



Как сообщает пресс-служба администрации Братска, горожане положительно оценили решение своего главы и поддержали идею строительства памятника врачам.



- Наши врачи сейчас рискуют жизнью, чтобы сдержать наступление коронавируса. Ценой собственного здоровья они помогают нам, – поделилась братчанка Ирина Мирошниченко.



- Это именно тот случай, когда памятник надо ставить при жизни. У врачей всегда была сложная работа, а сегодня особенно, – добавил братчанин Даниил Копейкин.

