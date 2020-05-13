Жителям Бурятии разрешили прогулки и занятия спортом на улице

Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов подписал изменения в указ, касающийся борьбы с коронавирусом. Режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий, а также частично для торговых предприятий непродовольственными товарами.
Также смягчился режим и для населения.
Указом разрешаются занятие физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее пять метров. Исключение сделано только для Кижингинского района, где непростая ситуация с коронавирусом и рост числа больных.
Также допускаются прогулки на улице не более двух человек вместе, при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок. Опять же оговаривается, что Кижингинского района это не касается.
На сегодня число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло уже до 736 (+49 за сутки).