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Жителям Бурятии разрешили прогулки и занятия спортом на улице

Жителям Бурятии разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Прогулки на улице разрешаются не более чем двух людям вместе

Как сообщал «Байкал-Daily», глава Бурятии Алексей Цыденов подписал изменения в указ, касающийся борьбы с коронавирусом. Режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий, а также частично для торговых предприятий непродовольственными товарами.

Также смягчился режим и для населения.

Указом разрешаются занятие физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее пять метров. Исключение сделано только для Кижингинского района, где непростая ситуация с коронавирусом и рост числа больных.

Также допускаются прогулки на улице не более двух человек вместе, при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок. Опять же оговаривается, что Кижингинского района это не касается. 

На сегодня число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло уже до 736 (+49 за сутки).
коронавирус самоизоляция спорт
 
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