Глава Бурятии подписал указ о смягчении ограничительных мер

Режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий, частично для торговли
Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал изменения в указ, касающийся борьбы с коронавирусом. Режим ограничительных мероприятий снят для всех промышленных, строительных предприятий, а также частично для торговых предприятий непродовольственными товарами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», анонсировал изменения Алексей Цыденов ещё вчера вечером.
- Фактически у нас открывается большая часть видов деятельности: стройки, ремонтные мастерские, торговля. Единственно, хотел бы подчеркнуть – торговля непродовольственными товарами пока разрешается только в торговых залах площадью не более 400 квадратных метров. При улучшении ситуации может быть и больше, но пока открываются магазины площадью не более 400 квадратных метров. Неважно, чем он торгует. Торговля открывается вся. Производство и иные виды деятельности открываются.
Остаются закрытыми виды деятельности, где возможно массовое скопление людей. Театры, кинозалы – закрыты. Бани, сауны – закрыты. Общественное питание – закрыто. Спорт, секции, дополнительное образование пока тоже закрыты. Но все экономические виды деятельности в большей части открываются. Также остаются закрытыми гостиницы и туристические объекты. При этом мы помним о поручении президента России о поддержке и развитии внутреннего туризма. Но решение будет принято не сегодня, немного позже, - заявил в своём обращении Алексей Цыденов.
Возобновляют работу детские сады. До 14 мая министерство образования и науки республики представит график поэтапного возобновления деятельности дошкольных организаций, согласованный с управлением Роспотребнадзора по Бурятии. Документ будет размещён на интернет-портале «Работающая Бурятия».
До 31 мая по-прежнему приостановлена:
- работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос, а также доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе, организующие питание для работников организаций.
- Работа салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун. Исключение – парикмахерские услуги.
- Работа кружков, секций, а также иные досуговые мероприятия в центрах социального обслуживания населения.
- Работа объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров также запрещена. Возобновить деятельность смогут объекты торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала до 400 кв метров при наличии отдельного уличного входа и при соблюдении предельного числа покупателей (из расчета 1 человек на 4 кв м). Сведения организации должны представить на портал «Работающая Бурятия».
Жёсткий режим ограничений будет действовать в Кижингинском районе, где пока складывается неблагополучная эпидситуация. Там продолжат работу непрерывно действующие предприятия; медицинские организации и аптеки; организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации; организации с неотложными ремонтными и погрузочно-разгрузочными работами; организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам); организации, обеспечивающие население продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня число случаев заражения коронавирусом в Бурятии выросло уже до 736 (+49 за сутки).
Глава Бурятии подписал указ о смягчении ограничительных мер
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