В Бурятии число случаев коронавирусом резко выросло до 736

В Бурятии по-прежнему растёт число заболевших коронавирусом. За минувшие сутки выявлено ещё 49 новых больных (рекорд за сутки +50 человек, именно такой прирост был с 9 на 10 мая). Накануне было 687 случаев заражения COVID-2019. Сегодня их число выросло до 736.
- Из них в Улан-Удэ – 506 случаев, - уточнили в республиканском оперштабе.
21 больной из числа новых случаев - из кижингинского очага распространения коронавируса. Остальные - люди, прибывшие из других регионов, выявленные в рамках мониторинга ОРВИ, а также связанные с другими очагами.
На сегодня круг контактных лиц составляет 2043 человек, все лабораторно обследованы.
За весь период успешно завершил лечение и выписался из больниц 231 человек, в том числе за прошедшие сутки выздоровели 30 пациентов.
В статистику входят и пять смертельных случаев, которые произошли 6 апреля, 14 апреля, 28 апреля, 29 апреля и 8 мая.
Сегодня проходят лечение в инфекционных стационарах 309 больных с диагнозом коронавирусная инфекция. Из них 30 детей (накануне госпитализированных детей было 27). Как уточнили в оперштабе, состояние детей удовлетворительное.
На амбулаторном лечении находится 191 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В отделении реанимации инфекционной больницы в Улан-Удэ пять тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 (накануне было трое). В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся девять тяжёлых пациентов (днём ранее было 11), в том числе двое на аппарате ИВЛ.
В девяти обсерваторах 473 человек. В обсерватор отправляют людей, прибывших из-за границы или из других регионов и не имеющих возможность самоизолироваться дома, например, если вместе с ними живут близкие. Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 11 мая в обсерватор в трёхзвёздочной гостинице «Улан-Удэ Парк Отель» (бывший «Гэсэр») отправили вторую группу вахтовиков с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии.
Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о снятии запрета на работу для большей части предприятий. В том числе разрешили открыться всей торговле (в залах площадью не более 400 кв.метров для непродуктовых магазинах).
Закрыли накануне и контрольно-пропускной пункт на въезде в Улан-Удэ в районе Верхней Берёзовке.
Глава подчеркнул, что масочный режим в общественных местах сохраняется.
На сегодня круг контактных лиц составляет 2043 человек, все лабораторно обследованы.
За весь период успешно завершил лечение и выписался из больниц 231 человек, в том числе за прошедшие сутки выздоровели 30 пациентов.
В статистику входят и пять смертельных случаев, которые произошли 6 апреля, 14 апреля, 28 апреля, 29 апреля и 8 мая.
Сегодня проходят лечение в инфекционных стационарах 309 больных с диагнозом коронавирусная инфекция. Из них 30 детей (накануне госпитализированных детей было 27). Как уточнили в оперштабе, состояние детей удовлетворительное.
На амбулаторном лечении находится 191 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В отделении реанимации инфекционной больницы в Улан-Удэ пять тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 (накануне было трое). В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся девять тяжёлых пациентов (днём ранее было 11), в том числе двое на аппарате ИВЛ.
В девяти обсерваторах 473 человек. В обсерватор отправляют людей, прибывших из-за границы или из других регионов и не имеющих возможность самоизолироваться дома, например, если вместе с ними живут близкие. Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 11 мая в обсерватор в трёхзвёздочной гостинице «Улан-Удэ Парк Отель» (бывший «Гэсэр») отправили вторую группу вахтовиков с Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии.
Накануне глава Бурятии Алексей Цыденов заявил о снятии запрета на работу для большей части предприятий. В том числе разрешили открыться всей торговле (в залах площадью не более 400 кв.метров для непродуктовых магазинах).
Закрыли накануне и контрольно-пропускной пункт на въезде в Улан-Удэ в районе Верхней Берёзовке.
Глава подчеркнул, что масочный режим в общественных местах сохраняется.
ПРОДОЛЖЕНИЕ