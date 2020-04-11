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В России зафиксировано 1667 новых случаев заболевания коронавирусом

В России зафиксировано 1667 новых случаев заболевания коронавирусом
Общество, 
Всего случаев заболевания зафиксировано 13584

В России за последние сутки зарегистрировано 1667 новых случаев коронавируса. Число летальных исходов достигло 106, выздоровели 1045 человек. Проведено более 1,18 млн тестов.

Всего случаев заболевания коронавирусом зафиксировано 13584.

Напомним, в Иркутской области на 11 апреля зарегистрировано 28 случаев заболевания коронавирусом. 26 из них госпитализированы и проходят лечение, двое скончались.

В Бурятии количество случаев заражения коронавирусом в Бурятии за сутки выросло до 73. Накануне их было 61, подтвердился диагноз ещё у 12 человек.

В республике число вылечившихся и выписанных из больницы пациентов выросло с 12 до 14-ти. Напомним, 6 апреля умерла пожилая пациентка с COVID-2019. И на данный момент болеющих - 58 пациентов, все они госпитализированы.

В Забайкалье число официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом составило восемь, один из них, гражданин КНР, выписан из больницы ещё в феврале.


коронавирус
 
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