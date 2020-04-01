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Глава федерации тайского бокса Бурятии проводит онлайн-тренировки в Instagram

Глава федерации тайского бокса Бурятии проводит онлайн-тренировки в Instagram
Общество, 
Позаниматься может каждый желающий

Глава федерации тайского бокса Бурятии Жаргал Очиров в Instagram проводит онлайн-тренировки. Спортсмен предложил своим подписчикам тренировку для начинающих и продвинутых.

Первая тренировка прошла в понедельник, 30 марта, в прямом эфире.

- Спасибо, кто смотрел, поддерживал, а кто-то даже участвовал. Занимайтесь дома! Будьте здоровы! – написал Жаргал Очиров.

Очередная тренировка состоится 1 апреля в 19:00.



Те, кто тренировался с Жаргалом Очировым, поблагодарили его за эфир. Некоторые признались, что после занятий спортом у них болит тело. Своими впечатлениями люди делились в комментариях в соцсети.

Как сообщал «Байкал-Daily», со вчерашнего дня в Бурятии введён режим полной самоизоляции. Людям нельзя выходить на улицу. Можно сходить только до ближайшей аптеки или магазина, также можно выгулять домашнего питомца. Разрешено выходить на улицу людям, чья работа не приостановлена указом (больницы, продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт).

спорт коронавирус
 
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