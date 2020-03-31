Жителей Бурятии в режиме полной изоляции обязали держать дистанцию в 1,5 метра

Стало известно, что именно означает введённый главой Бурятии режим всеобщей самоизоляции
В Бурятии с сегодняшнего дня по 5 апреля включительно ввели режим полной изоляции в связи с пандемией коронавируса. Соответствующий указ подписал глава республики Алексей Цыденов.
- Уважаемые земляки, сегодня на утро 31 марта у нас было 19 подтвержденных случаев коронавируса, из них трое - это дети до 17 лет. 6 предварительно положительных анализов направлены в Новосибирск на подтверждение. Итого уже 25 человек. С учетом этого с сегодняшнего дня и до 5 апреля включительно вводится режим полной самоизоляции без ограничения по возрасту. Все обязаны находиться дома, - обращался к жителям Бурятии Алексей Цыденов.
Что это значит? Жителям республики запрещено покидать места проживания за исключением обращения за неотложной медпомощью. Также людям можно будет ходить на работу, которая не приостановлена указом (больницы, продуктовые магазины, аптеки, общественный транспорт – прим.ред).
Покидать дом можно будет для похода в ближайший магазин и выноса бытовых отходов до ближайших мусорных контейнеров. Также можно выгуливать домашних животных, но только на расстоянии, не превышающем 100 метров от дома.
Под запретом – пешие прогулки, в том числе с детьми, пробежки, занятия спортом, походы до магазинов, которые находятся далеко от дома.
В постановлении говорится, что до 5 апреля жители республики должны соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах и в общественном транспорте, за исключением услуги такси.
- Органам государственной власти, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить по 5 апреля соблюдение социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях, - говорится в указе.
Меры социальной поддержки будут выплачиваться с 31 марта по 30 сентября включительно без предоставления необходимых документов.
Напомним, в Бурятии на сегодняшний день зарегистрировано 19 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией – среди больных есть трое детей до 17 лет.
Жителей Бурятии в режиме полной изоляции обязали держать дистанцию в 1,5 метра
Общество, Фото:
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