В Иркутской области мужчина задушил своего товарища



Однако после судебно-медицинской экспертизы стало ясно, что это было убийство.



В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Следователям он признался в содеянном и раскаялся.



В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.





В конце июня прошлого года обвиняемый, находясь в своей квартире, на почве конфликта с товарищем задушил его. После совершения преступления обвиняемый сымитировал самоубийство потерпевшего, чтобы отвести от себя подозрения у правоохранительных органов.