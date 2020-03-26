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В Иркутской области мужчина задушил своего товарища

В Иркутской области мужчина задушил своего товарища
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
После этого он пытался сымитировать самоубийство потерпевшего

Следователями в Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летнего жителя города Черемхово. Он обвиняется в убийстве.

В конце июня прошлого года обвиняемый, находясь в своей квартире, на почве конфликта с товарищем задушил его. После совершения преступления обвиняемый сымитировал самоубийство потерпевшего, чтобы отвести от себя подозрения у правоохранительных органов.

Однако после судебно-медицинской экспертизы стало ясно, что это было убийство.

В кратчайшие сроки подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. Следователям он признался в содеянном и раскаялся.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области.

убийство
 
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