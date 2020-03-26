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Юного жителя Бурятии представят к награде за спасение на пожаре

Юного жителя Бурятии представят к награде за спасение на пожаре
Общество, 
Соответствующее поручение дал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил представить к награде 12-летнего жителя Бурятии Лубсана, который спас четверых детей при пожаре. Об отважном мальчике рассказали журналисты федерального телеканала.

22 марта в селе Булум Хоринского района в доме загорелась веранда, отрезав путь на улицу хозяйке и её детям, младшему из которых всего два года. В это время на велосипеде мимо проезжал Лубсан, который сразу же бросился на помощь. Он помог женщине отнести детей подальше от огня. При этом мальчик из скромности не рассказал о своём героическом поступке даже родителям.

- Поступок Лубсана – это настоящий подвиг, пример неравнодушия и отваги. Мальчик мог сам пострадать или даже погибнуть, но это не остановило его. Увидев, что малышам грозит беда, услышав их плач, он первым бросился на помощь. Лубсан проявил человечность, высокие моральные качества, он – истинный патриот и герой нашего времени, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.


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