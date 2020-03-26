В Бурятии сохранится прохладная погода

По данным Бурятского гидрометцентра, 26 марта по республике местами небольшой снег



Ночью по северным районам умеренные снегопады. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-20 м/с, позёмка. Температура ночью 11-16, местами 20-25, по юго-западу до 29 мороза, днём от 3 мороза до 2 тепла, местами 6-11 мороза.



В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13, днём порывы до 15-17 м/с. Температура ночью 12-14, днём 2-4 мороза.



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