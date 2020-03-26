 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

26 Марта

25 Марта

Популярное

В Бурятии сохранится прохладная погода

В Бурятии сохранится прохладная погода
Общество,  Фото:pixabay.com
По данным Бурятского гидрометцентра, 26 марта по республике местами небольшой снег

Ночью по северным районам умеренные снегопады. Ветер северо-западный 7-12, порывы до 15-20 м/с, позёмка. Температура ночью 11-16, местами 20-25, по юго-западу до 29 мороза, днём от 3 мороза до 2 тепла, местами 6-11 мороза.

В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер северо-западный 8-13, днём порывы до 15-17 м/с. Температура ночью 12-14, днём 2-4 мороза.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Бурятский Твин Пикс»: Ксения Собчак провела расследование про убийство в республике
«Бурятский Твин Пикс»: Ксения Собчак провела расследование про убийство в республике
Общество, 25.03.2020
Передача известной телеведущей появилась в Сети сегодня
В Бурятии детские сады не будут переводить на карантин
В Бурятии детские сады не будут переводить на карантин
Общество, 25.03.2020
«Такое решение было принято с учётом того, что подъёма заболеваемости ОРВИ нет», отметила министр здравоохранения
Путин отменил следующую рабочую неделю
Путин отменил следующую рабочую неделю
Общество, 25.03.2020
Об этом он заявил в ходе своего обращения к жителям России
В Бурятии начался приём заявок на молодёжный конкурс поэтов
В Бурятии начался приём заявок на молодёжный конкурс поэтов
Общество, 25.03.2020
Мероприятие планируется провести в мае
В Аге определили победителей конкурса сувениров
В Аге определили победителей конкурса сувениров
Общество, 25.03.2020
Награды получили призёры в шести номинациях
В Бурятии выпустят сборник об ветеранах-эвенках
В Бурятии выпустят сборник об ветеранах-эвенках
Общество, 25.03.2020
Жителей республики просят поделиться информацией о родственниках
Путин объявит о переносе голосования по Конституции
Путин объявит о переносе голосования по Конституции
Общество, 25.03.2020
Обращение президента России к жителям будет транслироваться по телевизору буквально в ближайшие часы
В Бурятии разрешили охотиться на медведей с 12 апреля
В Бурятии разрешили охотиться на медведей с 12 апреля
Общество, 25.03.2020
В республике сообщили о сроках подачи заявления на выдачу разрешения на охоту
В Забайкалье для больных коронавирусом развернут дополнительные койки
В Забайкалье для больных коронавирусом развернут дополнительные койки
Общество, 25.03.2020
В регионе прошло состоялось заседание штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией
В Тунке стартовал конкурс домиков для птиц
В Тунке стартовал конкурс домиков для птиц
Общество, 25.03.2020
Работы установят на территории национального парка
Ветеран в Бурятии отметит столетний юбилей
Ветеран в Бурятии отметит столетний юбилей
Общество, 25.03.2020
Он принимал участие в освобождении Заполярья
Библиотеки Улан-Удэ закрылись для посетителей
Библиотеки Улан-Удэ закрылись для посетителей
Общество, 25.03.2020
Читателям доступно дистанционное обслуживание и продление книг
Музей истории города Улан-Удэ отменил все мероприятия
Музей истории города Улан-Удэ отменил все мероприятия
Общество, 25.03.2020
Доступ посетителей в музей возможен только в медицинских масках и бахилах
ВСГИК переходит на дистанционную форму обучения
ВСГИК переходит на дистанционную форму обучения
Общество, 25.03.2020
Вуз ушёл на электронную форму обучения с 25 марта

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^