Находящиеся на самоизоляции из-за коронавируса пенсионеры могут обратиться по телефону за помощью
Министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова на своей странице в Facebook сообщила, что в республике начала работу «горячая линия» для пенсионеров – многоканальный телефон: 8-800-200-34-11
- Пожилые граждане старше 60 лет и маломобильные граждане, оказавшиеся в самоизоляции, попадающие в группу риска из-за распространения коронавируса, могут оставить заявку волонтёрам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, - написала Татьяна Быкова.
Колл-центр работает в круглосуточном режиме.
Также по вопросам социального обслуживания и социальной защиты пожилые люди республики в будние дни можно обратиться на единый «социальный» телефон – 46-24-34.
В Бурятии заработала «горячая линия» для пожилых
Общество, Фото:
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