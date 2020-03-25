В Бурятии заработала «горячая линия» для пожилых

Находящиеся на самоизоляции из-за коронавируса пенсионеры могут обратиться по телефону за помощью



Министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова на своей странице в Facebook сообщила, что в республике начала работу «горячая линия» для пенсионеров – многоканальный телефон: 8-800-200-34-11



- Пожилые граждане старше 60 лет и маломобильные граждане, оказавшиеся в самоизоляции, попадающие в группу риска из-за распространения коронавируса, могут оставить заявку волонтёрам на оказание помощи с покупкой и доставкой продуктов, медикаментов и товаров первой необходимости, - написала Татьяна Быкова.



Колл-центр работает в круглосуточном режиме.



Также по вопросам социального обслуживания и социальной защиты пожилые люди республики в будние дни можно обратиться на единый «социальный» телефон – 46-24-34.

