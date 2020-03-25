В Улан-Удэ закрываются ночные клубы, детские игровые комнаты в ТРЦ, театры



На сегодняшний день в Улан-Удэ официально приостановил свою деятельность один ночной клуб «Z Club». Об этом заведение предупредило своих посетителей через Инстаграм.



- Друзья, мы верим, что наше решение поможет остановить рост распространения коронавирусной инфекции, - сообщается в их официальном аккаунте.





Другие ночные клубы пока не заявляли о временном закрытии. Однако сегодня на пресс-конференции в правительстве Бурятии сообщили, что ночные клубы будут закрыты.



Торговые центры города в целом свою работу не прекратили. У них отменились массовые мероприятия на неопределённый срок.



Для всего персонала был введён масочный режим. Также всех руководителей магазинов и подрядных организаций в торговых центрах обязали обеспечить работников средствами индивидуальной защиты. Особое внимание республиканскими властями приказано уделить обработке дверных ручек, поручней и перил.



- Через минпромторг Бурятии сделали заявку. На каждый вход планируем поставить тепловизоры стационарные, пару противочумных костюмов заказали, одноразовые перчатки - 200 штук, антисептики, - рассказал «Байкал-Daily» Леонид Кривошеев, коммерческий директор ТРЦ «Capital Mall».



Также детские игровые площадки и компьютерные клубы при ТРЦ временно закрылись.



Касаемо кинотеатров, то в них количество зрителей ограничено. И сейчас не выдаются прокатные удостоверения.



- Во-первых, Голливуд приостановил съёмки. Во-вторых, за март наблюдается падение посещаемости по России на 50%. В то же время наблюдается рост онлайн-просмотров. То есть, на 50% домашние просмотры выросли, а на 50% офлайн-просмотры упали. Соответственно, даже с экономической точки зрения прокатчикам сейчас это неинтересно, - добавил Леонид Кривошеев.



Религиозные учреждения



В религиозных учреждениях службы не приостановлены.



К примеру, в церквях Улан-Удэ, в соответствии с резолюцией Московского патриархата, ежедневно проводится проветривание помещений, обрабатываются предметы культа, всем прихожанам, у кого есть даже лёгкий кашель, рекомендуется оставаться дома.



- Всё сокращено до минимума, но службы не приостановлены. Иконы, кресты, особенно те, к которым прихожане преклоняются, которые принято целовать, это всё обрабатывается, - рассказали «Байкал-Daily» в пресс-службе епархии Бурятии.



В дацанах молебны также не приостановлены. Как сообщал «Байкал-Daily», по распоряжению Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева в ежедневное расписание хуралов будут добавлены В дацанах молебны также не приостановлены. Как сообщал «Байкал-Daily», по распоряжению Пандито Хамбо Ламы Дамбы Аюшеева в ежедневное расписание хуралов будут добавлены особые хуралы , способствующие защите от коронавируса.



Меры повышенной безопасности включают в себя обязательную влажную уборку дуганов - храмов, где проводятся молебны. Кроме того, в дуганах будет больше обычного проводиться окуривание особым антисептическим буддийским составом - санзай. Это натуральное благовоние, в основе которого измельчённый можжевельник. В переводе с тибетского языка «сан» - очищать, «зай» - субстанция.



Ежедневное проветривание, обработка поручней, дверных ручек и культовых вещей проводится и в мечети.



Спортивные залы



В ФСК также ввели ограничения на посещение. Приостановлены тренировки в спортивных секциях. Посещение бассейна, СПА-комплекса, тренажёрных залов, Центра стрелковой подготовки доступно для взрослого населения с ограничением допуска не более 50 человек одновременно.



В коммерческих фитнес-залах также проводятся профилактические процедуры. Обрабатываются тренажёры и спортивный инвентарь, проветриваются помещения. Однако, как сообщили в одном из таких учреждений, количество посетителей у них не сокращено.





Только что на пресс-конференции в правительстве региона сообщили, что частные фитнес-центры ещё не закрыли, и вопрос по ним будет решаться сегодня. Закрыли же на прошлой неделе спортивные секции, кружки, спортзалы.



Образовательные учреждения



На сегодняшний день вузы в Улан-Удэ перешли на дистанционное обучение. Школьники же ушли каникулы, но после их окончания дети будут также учиться дистанционно – до 12 апреля.





На такой же формат учёбы переходят и ссузы республики, об этом сообщили сейчас в правительстве республики. Вопрос по детским садам будет обсуждаться сегодня на заседании республиканского оперативного штаба.



Театры



В театрах Улан-Удэ отменены все спектакли. Однако продолжают работать два учреждения культуры – это кукольный театр «Ульгэр» и Молодёжный художественный театр Улан-Удэ. Вместимость их залов не превышает 50 человек.





Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила регионам временно закрыть кинотеатры, ночные клубы, развлекательные центры и детские игровые комнаты, а также запретить курение кальянов в ресторанах и барах. Об этом говорится в решениях по итогам заседания оперативного штаба, которое прошло 23 марта. Решения опубликованы на сайте правительства во вторник, сообщает ТАСС.На сайте правительства России говорится, что органам исполнительной власти субъектов РФ даны поручения приостановить деятельность кинотеатров (кинозалов), ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, детских развлекательных центров и игровых комнат, а также иных развлекательных и досуговых заведений. Кроме того, необходимо ввести запрет на курение кальянов в кафе, ресторанах, барах и в иных аналогичных объектах.Роспотребнадзор совместно с органами исполнительной власти регионов должен осуществить контроль за соблюдением этих ограничений.«Байкал-Daily» выяснил, как обстоят дела в столице Бурятии, и какие меры принимаются торгово-развлекательными центрами, ночными клубами, образовательными и культурными учреждениями и т.д.