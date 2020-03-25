В Тунке стартовал конкурс домиков для птиц

Работы установят на территории национального парка



В Тункинском районе Бурятии стартовал районный конкурс скворечников «Новый дом». Мероприятие пройдёт в рамках Дня птиц по 3 апреля этого года.



Конкурс организован с целью привлечения внимания детей и взрослых к проблеме защиты и сохранения окружающей среды, в частности, видового разнообразия птиц. К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений основного и дополнительного образования Тункинского района.



Допускаются скворечники, изготовленные детьми самостоятельно или с участием взрослых и соответствующие основным правилам изготовления скворечников. Кроме скворечника к конкурсу допускаются их модификации: синичник и дуплянка. Скворечник должен быть изготовлен из сухой неокрашенной древесины. Крепление птичьего домика должно исключать прибивание к дереву.



Официальное объявление результатов состоится 10 апреля. Победителей конкурса наградят дипломами, подарками, сувенирной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Тункинский».



Возрастное ограничение 6+

