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В Тунке стартовал конкурс домиков для птиц

В Тунке стартовал конкурс домиков для птиц
Общество,  Фото:pixabay.com
Работы установят на территории национального парка

В Тункинском районе Бурятии стартовал районный конкурс скворечников «Новый дом». Мероприятие пройдёт в рамках Дня птиц по 3 апреля этого года.

Конкурс организован с целью привлечения внимания детей и взрослых к проблеме защиты и сохранения окружающей среды, в частности, видового разнообразия птиц. К участию приглашаются учащиеся образовательных учреждений основного и дополнительного образования Тункинского района.

Допускаются скворечники, изготовленные детьми самостоятельно или с участием взрослых и соответствующие основным правилам изготовления скворечников. Кроме скворечника к конкурсу допускаются их модификации: синичник и дуплянка. Скворечник должен быть изготовлен из сухой неокрашенной древесины. Крепление птичьего домика должно исключать прибивание к дереву.

Официальное объявление результатов состоится 10 апреля. Победителей конкурса наградят дипломами, подарками, сувенирной продукцией. Об этом сообщает пресс-служба национального парка «Тункинский».

Возрастное ограничение 6+
конкурс скворечники птицы Бурятия Тункинский район
 
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