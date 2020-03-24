 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Марта

В «Малышке» успешно внедряют новаторские проекты
В «Малышке» успешно внедряют новаторские проекты

23 Марта

Популярное

В Иркутской области мужчина ограбил прохожего

В Иркутской области мужчина ограбил прохожего
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Полицейские задержали его по «горячим следам»

В дежурную часть транспортной полиции Тайшета Иркутской области поступило заявление от жителя города, о том, что неизвестный на лестнице виадука станции Тайшет ограбил его. Мужчина похитил  сотовый телефон, стоимостью около 10 тысяч рублей.

Полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого, им оказался 38-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания, похищенный телефон изъят.

За грабёж возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
грабеж Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Следователи о проверке Баира Жамбалова на полиграфе: «Выявлены реакции, что он мог находиться за рулём автомобиля в момент ДТП»
Следователи о проверке Баира Жамбалова на полиграфе: «Выявлены реакции, что он мог находиться за рулём автомобиля в момент ДТП»
Общество, 24.03.2020
От второго тестирования, ради которого приехали эксперты из Москвы, политик отказался  
В Иркутской области мужчина ограбил прохожего
В Иркутской области мужчина ограбил прохожего
Общество, 24.03.2020
Полицейские задержали его по «горячим следам»
В Улан-Удэ начнут обрабатывать подъезды и лифты домов
В Улан-Удэ начнут обрабатывать подъезды и лифты домов
Общество, 24.03.2020
План организационных и санитарно-эпидемиологических мероприятий утвердил Игорь Шутенков
Житель Бурятии потратил чужие 64 тысячи на еду и алкоголь
Житель Бурятии потратил чужие 64 тысячи на еду и алкоголь
Общество, 24.03.2020
Он украл кредитную карту своего нового знакомого
В Улан-Удэ поступили 10 тысяч медицинских масок
В Улан-Удэ поступили 10 тысяч медицинских масок
Общество, 24.03.2020
Ожидаемая цена – 40 рублей за штуку
В Русском драмтеатре Улан-Удэ из-за коронавируса отменили все спектакли
В Русском драмтеатре Улан-Удэ из-за коронавируса отменили все спектакли
Общество, 24.03.2020
Запрет будет действовать до стабилизации эпидемиологической обстановки
В Забайкалье лётчики «уничтожили» противника
В Забайкалье лётчики «уничтожили» противника
Общество, 24.03.2020
Военными использовались ракета «воздух-воздух»
Стали известны подробности смертельного падения мужчины с моста в Улан-Удэ
Стали известны подробности смертельного падения мужчины с моста в Улан-Удэ
Общество, 24.03.2020
По предварительным данным, произошёл несчастный случай
В Чите мужчина украл мобильный телефон из салона сотовой связи
В Чите мужчина украл мобильный телефон из салона сотовой связи
Общество, 24.03.2020
На следующий день он украл вещи из комнаты общежития
Минздрав Бурятии приостановил личный приём граждан из-за коронавируса
Минздрав Бурятии приостановил личный приём граждан из-за коронавируса
Общество, 24.03.2020
Людей просят с пониманием отнестись к принятым мерам
С дорог Улан-Удэ убирают до 100 тонн смета
С дорог Улан-Удэ убирают до 100 тонн смета
Общество, 24.03.2020
Работы ведутся ночное время

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^