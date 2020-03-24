Полицейские задержали его по «горячим следам»
В дежурную часть транспортной полиции Тайшета Иркутской области поступило заявление от жителя города, о том, что неизвестный на лестнице виадука станции Тайшет ограбил его. Мужчина похитил сотовый телефон, стоимостью около 10 тысяч рублей.
Полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого, им оказался 38-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания, похищенный телефон изъят.
За грабёж возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
В Иркутской области мужчина ограбил прохожего
Общество, Фото:
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