В Иркутской области мужчина ограбил прохожего

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Полицейские задержали его по «горячим следам»



В дежурную часть транспортной полиции Тайшета Иркутской области поступило заявление от жителя города, о том, что неизвестный на лестнице виадука станции Тайшет ограбил его. Мужчина похитил сотовый телефон, стоимостью около 10 тысяч рублей.



Полицейские по «горячим следам» задержали подозреваемого, им оказался 38-летний местный житель. Мужчина дал признательные показания, похищенный телефон изъят.



За грабёж возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 4 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

