Это будет сделано с согласия авторов и для соблюдения традиций
В Улан-Удэ стартовал приём заявок на участие в конкурсе на лучшую масленичную куклу-чучело «Боярыня Масленица».
Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы кукол, так и авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные и т. д.). Среди всех участников будет выбрана лучшая масленичная кукла-чучело, авторов которой наградят памятным дипломом и ценным призом. Все Масленицы, с согласия авторов и для соблюдения традиций празднования будут сожжены.
Заявки на участие принимаются до 27 февраля по электронной почте: a_v_dymshakov@list.ru. Доставка куклы-чучела участниками осуществляется самостоятельно 29 февраля в парк имени Жанаева с 9:00 до 10:00.
Требования, предъявляемые к работам:
- Высота куклы-чучела должна быть не менее 1,5 метра, но не более 2 метров.
- Чучело должно быть изготовлено из натуральных материалов, которые легко сгорят на костре. Резиновые, пластиковые, пластмассовые изделия не приветствуются, так как при сгорании будут давать черный дым, копоть и неприятный запах.
- Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, специальную опору или т. п.
Основные критерии оценки:
- Яркая самобытность;
- Размеры: высота, массивность;
- Создание масленичных чучел в соответствии с традициями (например, чучела должны быть без лиц);
- Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приёмов и приспособлений.
Сожжение чучел состоится 29 февраля в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба парка культуры и отдыха имени Д.Ж. Жанаева.
Возрастное ограничение 6+
Конкурс Маслениц в Улан-Удэ закончится их сожжением
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