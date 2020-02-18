 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Февраля

17 Февраля

Популярное

Конкурс Маслениц в Улан-Удэ закончится их сожжением

Конкурс Маслениц в Улан-Удэ закончится их сожжением
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Это будет сделано с согласия авторов и для соблюдения традиций

В Улан-Удэ стартовал приём заявок на участие в конкурсе на лучшую масленичную куклу-чучело «Боярыня Масленица».

Участниками конкурса могут быть как индивидуальные авторы кукол, так и авторские коллективы (семейные, трудовые, школьные, студенческие, смешанные и т. д.). Среди всех участников будет выбрана лучшая масленичная кукла-чучело, авторов которой наградят памятным дипломом и ценным призом. Все Масленицы, с согласия авторов и для соблюдения традиций празднования будут сожжены.

Заявки на участие принимаются до 27 февраля по электронной почте: a_v_dymshakov@list.ru. Доставка куклы-чучела участниками осуществляется самостоятельно 29 февраля в парк имени Жанаева с 9:00 до 10:00.

Требования, предъявляемые к работам:
- Высота куклы-чучела должна быть не менее 1,5 метра, но не более 2 метров.
- Чучело должно быть изготовлено из натуральных материалов, которые легко сгорят на костре. Резиновые, пластиковые, пластмассовые изделия не приветствуются, так как при сгорании будут давать черный дым, копоть и неприятный запах.
- Необходимо предусмотреть возможность установки куклы на открытой площадке. Куклы должны иметь устойчивую подставку: крестовину, специальную опору или т. п.

Основные критерии оценки:
- Яркая самобытность;
- Размеры: высота, массивность;
- Создание масленичных чучел в соответствии с традициями (например, чучела должны быть без лиц);
- Необычный подход: использование нестандартных материалов, техник, приёмов и приспособлений.

Сожжение чучел состоится 29 февраля в 15:00. Об этом сообщает пресс-служба парка культуры и отдыха имени Д.Ж. Жанаева.

Возрастное ограничение 6+
конкурс Масленица Улан-Удэ парки отдыха
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Более 5000 школьников Улан-Удэ приняли участие в IT-акции
Более 5000 школьников Улан-Удэ приняли участие в IT-акции
Общество, 18.02.2020
На уроке ребята узнали, что такое «персональные помощники»
На Масленицу в Иркутске будет ограничена продажа алкоголя
На Масленицу в Иркутске будет ограничена продажа алкоголя
Общество, 18.02.2020
Главный городской праздник пройдёт 1 марта у дворца спорта «Труд»
«Кубок вызова» в Селенгинске выиграли волейболисты из Улан-Удэ
«Кубок вызова» в Селенгинске выиграли волейболисты из Улан-Удэ
Общество, 18.02.2020
Кижингинцы – вторые, команда Кабанского района – третья
В Бурятии провели акцию «Дарите книги с любовью»
В Бурятии провели акцию «Дарите книги с любовью»
Общество, 18.02.2020
Полученные в дар книги были перенаправлены в библиотеки республики
В Чите из-за «Масленичного шествия» ограничат движение транспорта
В Чите из-за «Масленичного шествия» ограничат движение транспорта
Общество, 18.02.2020
В течение недели в столице Забайкалья пройдут мероприятия, посвящённые Масленице
Переход через Байкал покажет возможности озера для подготовки к экспедициям
Переход через Байкал покажет возможности озера для подготовки к экспедициям
Общество, 18.02.2020
Члены Русского географического общества пройдут по льду от Танхоя до Листвянки
В Улан-Удэ откроется выставка «Философия вечной души»
В Улан-Удэ откроется выставка «Философия вечной души»
Общество, 18.02.2020
Она будет приурочена к празднованию Белого месяца
Иркутск и Сеул свяжет прямой авиарейс
Иркутск и Сеул свяжет прямой авиарейс
Общество, 18.02.2020
Он начнёт действовать с апреля
В Бурятии более 500 военных инженеров повысят мастерство
В Бурятии более 500 военных инженеров повысят мастерство
Общество, 18.02.2020
Военные будут искать взрывоопасные предметы и проделывать проходы в завалах
Бурятских певцов зовут на международный конкурс
Бурятских певцов зовут на международный конкурс
Общество, 18.02.2020
«Бельведер» — один из крупнейших международных конкурсов
Под Иркутском осуждённые сшили тёплые жилеты детям
Под Иркутском осуждённые сшили тёплые жилеты детям
Общество, 18.02.2020
Осуждённые сшили 14 жилетов и 50 пар носков для детей
Игра бурятских КВНщиков разделила пользователей на два лагеря
Игра бурятских КВНщиков разделила пользователей на два лагеря
Общество, 18.02.2020
Выступление команды «Буряты» в Высшей лиге понравилось далеко не всем
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
Общество, 18.02.2020
Профилактическое мероприятие пройдёт вечером 19 февраля
^