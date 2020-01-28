Иркутск запланировал около 250 мероприятий ко Дню Победы

Общество, Фото: пресс-служба администрации города Иркутска

В городе пройдут мероприятия по благоустройству, экскурсии, выставки, встречи, шествия и митинги



В Иркутске обсудили план праздничных мероприятий в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Прошло заседание координационного совета по патриотическому воспитанию, межнациональным и межконфессиональным отношениям при мэре города.



По информации заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре Виталия Барышникова, в план включены мероприятия по благоустройству памятных мест в городе, спортивные мероприятия, экскурсии, выставки, встречи, шествия, митинги и другое. Кроме этого, запланированы ревизия памятных мест, приведение в порядок общественных и жилых пространств, благоустройство мемориалов, памятников, обелисков, мемориальных досок и воинских захоронений.



Репетиции парадных расчётов на автодроме под Академическим мостом запланированы на 17 и 24 апреля, основные репетиции пройдут на площади Сперанского в начале мая.



На 7 мая запланировано торжественное собрание, посвящённое празднованию 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.



9 мая состоится торжественное шествие, митинг с отданием воинских почестей у мемориала «Вечный огонь», торжественное прохождение подразделений минобороны России и силовых структур местного Иркутского гарнизона, прохождение колонны «Бессмертный полк», культурно-массовые мероприятия, праздничный фейерверк. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

