В Бурятии проходит операция «Новый год»

Пожарные напоминают простые правила пожаробезопасной ёлки



В Бурятии сотрудники МЧС проводят сезонную операцию «Новый год». На сегодня на предмет пожарной безопасности уже проверено 754 объекта, где планируется проведение новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей.



- Чтобы новогодние и рождественские праздники прошли без происшествий, усилена профилактическая работа в данном направлении. Это внеплановые проверки, профилактические беседы с детьми и персоналом учреждений, а также рейды по местам продажи пиротехнических изделий, - рассказал начальник отдела административной практики и дознания УНДПР ГУ МЧС России по Бурятии Евгений Попов.



Чтобы праздники запомнились только счастливыми моментами, жителям напоминают простые правила пожаробезопасной новогодней ёлки:



- ёлку следует разместить на устойчивой основе, чтобы она не препятствовала выходу из помещения, находилась на расстоянии не менее 0,5 м от систем отопления, телевизоров, приёмников, магнитофонов, легковоспламеняющихся материалов;



- для украшения елки применяйте электрические гирлянды только заводского изготовления. Гирлянды закрепляйте надёжно, потому что при падении от толчка или сквозняка они могут стать причиной пожара. Обязательно проверьте исправность электрического провода, его изоляцию. Если вы заметили неисправность гирлянды: появилось мигание лампочек, искрение, сильное нагревание провода - немедленно выключите её;



- не зажигайте на ёлке свечи, бенгальские огни. Не следует украшать ёлку целлулоидными, бумажными и другими легковоспламеняющимися игрушками, ватой и, конечно же, свечами;



- вниманию родителей: ни в коем случае не оставляйте спички, зажигалки, бенгальские огоньки в легкодоступных для детей местах, не позволяйте детям играть с такими «игрушками».

