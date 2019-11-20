Соревнования в Каменске выиграла команда Улан-Удэ
16 ноября в посёлке Каменске Кабанского района Бурятии прошёл республиканский турнир по баскетболу среди ветеранов на призы заслуженного тренера РБ Валерия Халтуева. В соревнованиях в каменской спортивной школе приняло участие 5 команд.
По информации паблика «Спортивные мероприятия в Кабанском районе», после нешуточной борьбы призовые места распределились следующим образом:
1 место – команда Улан-Удэ,
2 место – команда Селенгинска,
3 место – команда Кяхты.
В Бурятии прошёл турнир по баскетболу среди ветеранов
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