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На севере Бурятии прошёл фестиваль-конкурс трудовых коллективов

На севере Бурятии прошёл фестиваль-конкурс трудовых коллективов
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Северо-Байкальского района
Мероприятие собрало более 250 участников из 25 организаций и предприятий

В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии прошёл VI районный фестиваль-конкурс трудовых коллективов «Творим в содружестве сердец!». Мероприятие проходило под девизом «Салют победы» и было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Предварительно в поселениях прошли отборочные туры. В результате на гала-концерт были выбраны более 50 творческих номеров. На этот раз фестиваль собрал более 250 участников из 25 организаций и предприятий района. Это сборные трудовых коллективов посёлка Новый Уоян, посёлка Ангоя, посёлка Кичера, посёлка Нижнеангарск, села Кумора, села Байкальское, села Уоян, села Верхняя Заимка, села Холодное.

Военная тема была широко представлена в песнях, театральных мини-постановках, танцах и инструментальном исполнении. Участники смотра-конкурса состязались в таких номинациях, как «Хоровое пение, ансамбль, дуэт, трио», «Оригинальный жанр», «Инструментальное исполнение» и «Хореография».

Яркими выступлениями порадовали участники номинации «Хоровое пение». Также зрители горячими аплодисментами провожали хореографические постановки Нижнеангарской средней школы, центральной районной больницы, сборные команды сельских и городских поселений. Больше всего аплодисментов досталось оригинальному жанру. Были показаны весёлые сценки, клоунады, сюрпризы. Каждая из представленных программ была оригинальна и неповторима по своему творческому замыслу и мастерству исполнения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северо-Байкальского района.
фестиваль гала-концерт Северо-Байкальский район Бурятия Нижнеангарск
 
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