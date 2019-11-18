Мероприятие собрало более 250 участников из 25 организаций и предприятий
В посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии прошёл VI районный фестиваль-конкурс трудовых коллективов «Творим в содружестве сердец!». Мероприятие проходило под девизом «Салют победы» и было посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Предварительно в поселениях прошли отборочные туры. В результате на гала-концерт были выбраны более 50 творческих номеров. На этот раз фестиваль собрал более 250 участников из 25 организаций и предприятий района. Это сборные трудовых коллективов посёлка Новый Уоян, посёлка Ангоя, посёлка Кичера, посёлка Нижнеангарск, села Кумора, села Байкальское, села Уоян, села Верхняя Заимка, села Холодное.
Военная тема была широко представлена в песнях, театральных мини-постановках, танцах и инструментальном исполнении. Участники смотра-конкурса состязались в таких номинациях, как «Хоровое пение, ансамбль, дуэт, трио», «Оригинальный жанр», «Инструментальное исполнение» и «Хореография».
Яркими выступлениями порадовали участники номинации «Хоровое пение». Также зрители горячими аплодисментами провожали хореографические постановки Нижнеангарской средней школы, центральной районной больницы, сборные команды сельских и городских поселений. Больше всего аплодисментов досталось оригинальному жанру. Были показаны весёлые сценки, клоунады, сюрпризы. Каждая из представленных программ была оригинальна и неповторима по своему творческому замыслу и мастерству исполнения. Об этом сообщает пресс-служба администрации Северо-Байкальского района.
На севере Бурятии прошёл фестиваль-конкурс трудовых коллективов
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мероприятие собрало более 250 участников из 25 организаций и предприятий
Для участников проведут занятия по фольклору, хореографии и фланкировке шашкой
Он состоится в Курумканском районе
Они стали призёрами и победителями соревнований в Новосибирске и Красноярске
Дети из Кяхтинского района сдавали нормативы ГТО
Ему исполнилось 80 лет
Они должны быть посвящены поддержке семей при рождении детей
На соревнования приедут пары из Японии, Монголии и Киргизии
Он был приурочен к Международному дню толерантности
Также их выплатят членам семей ветеранов боевых действий, погибших на Северном Кавказе
Житель села Кырен подарил артефакт музею
Победители получили денежные сертификаты
Мероприятие приурочили ко Дню толерантности
Злоумышленник повалил на землю женщину и отобрал сумку
Им рассказали, как правильно тренироваться, чтобы достичь желаемых результатов