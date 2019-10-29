Школу в Нижнем Саянтуе в Бурятии построят летом 2020 года

Общество, Фото: минстрой Бурятии

На строительство школы направлено 414 млн. рублей



Строительство новой школы в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии идёт полным ходом, сообщает пресс-служба республиканского минстроя.



На строительство школы направлено 414 млн. рублей за счёт средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта «Образование» в Бурятии. Строительство ведёт подрядная организация ООО «Ремстрой».



- Строительство школы на 450 мест ведутся по типовому проекту, вошедшему в федеральный реестр экономически эффективной проектной документации для повторного использования. На сегодняшний день внутри здания школы устанавливаются межкомнатные перегородки, прокладка инженерных систем: канализационных, вентиляционных. Производятся отделочные работы, стены и полы в ванных и туалетных комнатах, а также на этажах выложены керамической плиткой, - уточняют в министерстве.



Завершается благоустройство территории. Уже положили полимерное покрытие на баскетбольной и волейбольной площадках. Уложили искусственную траву на футбольное поле. Срок окончания строительства – июль 2020 года.

