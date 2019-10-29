На строительство школы направлено 414 млн. рублей
Строительство новой школы в селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии идёт полным ходом, сообщает пресс-служба республиканского минстроя.
На строительство школы направлено 414 млн. рублей за счёт средств, выделяемых в рамках реализации национального проекта «Образование» в Бурятии. Строительство ведёт подрядная организация ООО «Ремстрой».
- Строительство школы на 450 мест ведутся по типовому проекту, вошедшему в федеральный реестр экономически эффективной проектной документации для повторного использования. На сегодняшний день внутри здания школы устанавливаются межкомнатные перегородки, прокладка инженерных систем: канализационных, вентиляционных. Производятся отделочные работы, стены и полы в ванных и туалетных комнатах, а также на этажах выложены керамической плиткой, - уточняют в министерстве.
Завершается благоустройство территории. Уже положили полимерное покрытие на баскетбольной и волейбольной площадках. Уложили искусственную траву на футбольное поле. Срок окончания строительства – июль 2020 года.
Школу в Нижнем Саянтуе в Бурятии построят летом 2020 года
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ежегодно на этой тропе с туристами происходят несчастные случаи
В связи с неблагоприятным прогнозом погоды сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам призывают судоводителей воздержаться от выходов на Байкал
За выходной и праздничный дни 3 и 4 ноября пенсии выплатят досрочно
27 октября на приходе храма Святой Блаженной Матроны Московской вновь распахнул свои двери православный клуб «Семейный очаг»
Причины пока не озвучиваются
В Москве завершился международный таможенный форум, традиционно приуроченный к празднованию Дня таможенника
Прокуратура Дульдургинского района Забайкальского края провела проверку исполнения трудового законодательства в муниципальном бюджетном учреждении «Дом спорта Иля»
На полигон после субботника вывезли 650 кубометров мешков мусора
Таким образом ребята поздравили водителей с профессиональным праздником
Парень спас девочку от разъярённой собаки
С помощью приложения можно вызвать полицию и просмотреть кодекс
Улан-удэнские полицейские устроили праздничный автопробег, завершившийся флешмобом
Пилот аппарата «Мир» поделился, что увидел на дне Байкала
В четверг завершается срок приёма предложений по благоустройству главной площади Улан-Удэ
Нарушения в детсадах выявил Роспотребназдор